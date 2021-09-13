У ДТП в Туреччині зазнали травм 35 українців

У Туреччині сталася ДТП з українськими туристами через серцевий напад у водія, внаслідок чого автобус виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся зі шкільним автобусом та перекинувся. У ДТП постраждали 35 українців, а водій загинув

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на турецькі видання та речника МЗС України Олега Ніколенка.

ДТП сталася на півдні Туреччини на трасі Мугла - Денізлі о 7:30 ранку за місцевим часом. В автобусі перебував 41 турист з України та Росії.

За попередніми даними, у 54-річного водія екскурсійного автобуса стався серцевий напад, після чого транспортний засіб виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом зі школярами. Повідомляється, що водій туристичного автобуса загинув.

У шкільному автобусі постраждали семеро дітей, а всього в ДТП травмовані 49 людей.

В українському МЗС підтвердили факт аварії.

Речник МЗС Ніколенко зазначив, що консульство України в Анталії взаємодіє з турецькими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин ДТП, встановило зв'язок з туроператором і страховою компанією, яка повинна покрити витрати на лікування.

За попередньою інформацією, в автобусі перебував 41 громадянин України. 35 українських туристів отримали травми легкої та середньої тяжкості. Зараз їм надається необхідна медична допомога. Загроз життю немає, - повідомив Ніколенко.

Він додав, що консул також планує відвідати у лікарні постраждалих українців, щоб надати їм консульську допомогу.

Як повідомлялося, сьогодні в Києві в ДТП потрапили вісім авто: серед потерпілих 11-річна дитина.