В горах на Львівщині перекинувся туристичний автобус: є постраждалі

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Під час підйому на гору Високий Верх у Львівській області перекинувся автобус із туристами. Внаслідок події постраждали п'ятеро людей

Як передає RegioNews, про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

29 вересня поблизу с. Волосянка Стрийського району на туристичному марші гори Високий Верх, водій автомобіля, який перевозив туристів (7 осіб), допустив перекидання внаслідок чого травмовано 5 осіб", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники зазначають, що постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості було транспортовано, передано медпрацівникам та госпіталізовано.

Раніше повідомлялось, що у Карпатах загинули люди через вибух під час розведення багаття. До рятувальної операції було залучено персонал одразу шести пошуково-рятувальних відділень та спецтехніка.