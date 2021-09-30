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30 сентября 2021, 14:56 458

ДТП в Польше: погибли трое украинцев, авто разбилось на две части

30 сентября 2021, 14:56 458
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В Польше произошло ДТП с украинцами, в результате которого трое граждан погибли и один пострадавший находится в больнице

Об этом сообщает Polsat News, передает RegioNews.

ДТП произошло в среду, в 19:50, вблизи населенного пункта Жгув неподалеку Лодзя.

В результате инцидента погибли трое граждан Украины - мужчины 23 и 25 лет, а также 23-летняя женщина.

Кроме того, один человек 25 лет получил травмы.

По информации полиции, водитель автомобиля BMW, которым путешествовали украинцы по дороге национального значения №91 в направлении города Катовице, потерял контроль над транспортным средством.

В результате авто на большой скорости въехало в электрический столб и распалось на две части.

В ДТП также участвовали два других автомобиля, но пострадавших среди пассажиров этих транспортных средств нет.

Как сообщалось, 26 сентября двое украинцев были среди пятерых погибших в ДТП в Венгрии.

Ранее, 16 сентября, двое украинцев погибли в ДТП в Польше.

13 сентября в ДТП в Турции получили травмы 35 украинцев.

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