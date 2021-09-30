ДТП в Польше: погибли трое украинцев, авто разбилось на две части
В Польше произошло ДТП с украинцами, в результате которого трое граждан погибли и один пострадавший находится в больнице
Об этом сообщает Polsat News, передает RegioNews.
ДТП произошло в среду, в 19:50, вблизи населенного пункта Жгув неподалеку Лодзя.
В результате инцидента погибли трое граждан Украины - мужчины 23 и 25 лет, а также 23-летняя женщина.
Кроме того, один человек 25 лет получил травмы.
По информации полиции, водитель автомобиля BMW, которым путешествовали украинцы по дороге национального значения №91 в направлении города Катовице, потерял контроль над транспортным средством.
В результате авто на большой скорости въехало в электрический столб и распалось на две части.
В ДТП также участвовали два других автомобиля, но пострадавших среди пассажиров этих транспортных средств нет.
Как сообщалось, 26 сентября двое украинцев были среди пятерых погибших в ДТП в Венгрии.