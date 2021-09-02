Підозрюваний у справі про хабар в 1 млн грн заступник голови Харківської облради пішов у декретну відпустку

Один із підозрюваних у справі про хабар в 1 млн грн заступник голови Харківської обласної ради Андрій Малиш пішов у декретну відпустку

Про це повідомила голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко на зустрічі з журналістами, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Зараз немає Малиша, він у декретній відпустці, ми (голова та три інші заступники - ред.) справляємося, - зазначила Єгорова-Луценко.

Голова облради додала, що ніхто не знає, протягом якого терміну Малиш перебуватиме у декреті: "Це буде 2 тижні чи 3 роки – невідомо".

За її словами, вона не ініціюватиме звільнення заступника з посади, оскільки хоче дочекатися рішення апеляційної інстанції щодо узагалі законності обрання 4 заступників голови облради.

Харківська обласна рада подала апеляцію, звісно, ще за Товмасяна. 30 вересня буде перше засідання. Я думаю, що на першому засіданні рішення суд не прийме. Хочу їх думку почути, що саме вони вважають порушенням, що є чотири заступники, чи те, що Товмасян ще не був звільнений з Харківської райдержадміністрації на час обрання головою облради, - сказала Єгорова-Луценко.

Вона припускає, що наприкінці листопада – початку грудня, якщо вже буде рішення суду, винесе питання про зміну кількості заступників чи обрання заступника на сесію ради.

Щодо корупційної справи, фігурантом якої є Малиш, голова облради повідомила, що НАБУ її викликало на допит.

Я так розумію, що викликали всіх, хто був присутній на комісії, де звітував директор підприємства, в якого, за матеріалами слідства, вимагали гроші, - зазначила вона.

Нагадаємо, 17 серпня голова Харківської облради Артур Товмасян, якого підозрюють у вимаганні хабара в 1 мільйон, написав заяву про відставку.

Вже 18 серпня "Слуги народу" висунули кандидатку на посаду голови Харківської облради. Нею стала Тетяна Єгорова-Луценко.

19 серпня депутати Харківської обласної ради підтримали рішення про звільнення Артура Товмасяна.

Відомо, що ввечері 22 липня у Харківській облраді пройшли обшуки, за підсумками яких були затримані заступник голови облради Андрій Малиш та його адвокат, також заявлялося про причетність до корупції депутата облради від ОПЗЖ Сергія Гладкоскока. Вони підозрюються у вимаганні хабаря розміром в 1 млн 50 тис. грн у директора одного з комунальних підприємств міста.

Також у справі фігурував голова облради Артур Товмасян, в його кабінеті і за місцем проживання відбулися обшуки, однак одразу після обшуків НАБУ повідомляла, що Товмасян не є підозрюваним, і щодо нього триває перевірка.

Артура Товмасяна пов'язують з колишнім міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, який був відправлений Верховною Радою у відставку 15 липня.

4 серпня Товмасяну було повідомлено про підозру у вчиненні корупційного злочину. Того ж дня Товмасяна виключили зі складу фракції "Слуга народу".

5 серпня ВАКС обрав запобіжний захід підозрюваному у хабарництві очільнику Харківської обласної ради Артуру Товмасяну - тримання під вартою із заставою у розмірі 2,99 мільйона гривень. Згодом за нього внесли такі гроші.