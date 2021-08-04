Голові Харківської облради Товмасяну вручено підозру в отриманні хабара

Фото: НАБУ

Як повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро, про підозру Товмасяну було повідомлено 4 серпня 2021 року прокурором САП за дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора спільно з детективами НАБУ, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, голова Харківської облради підозрюється "в одержанні неправомірної вигоди у 1,05 млн грн. Дії посадовця кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України ("Одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди").

"Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - повідомляє НАБУ.

За версією слідства, на початку 2021 року "голова Харківської обласної ради у змові зі своїм заступником вимагав та одержав неправомірну вигоду у 1,05 млн грн за залишення на займаній посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є Харківська обласна рада. Впродовж першого півріччя 2021 року посадовці отримали вказану суму коштів чотирма траншами, у тому числі за посередництва спільника адвоката".

У свою чергу заступник голови Харківської облдержадміністрації Роман Семенуха на своїй сторінці у "Фейсбуці" повідомив, що головою фракції "Слуга Народу" в Харківській обласній Раді Ігорем Захарченком ініційовано позачергове засідання фракції сьогодні на 16:00.

На розгляді питання про виключення Товмасяна зі складу фракції "Слуга Народа", а також ініціювати позачергову сесію Харківської обласної ради.

Нагадаємо, ввечері 22 липня у Харківській облраді пройшли обшуки, за підсумками яких були затримані заступник голови облради Андрій Малиш та його адвокат, також заявлялося про причетність до корупції депутата облради від ОПЗЖ Сергія Гладкоскока. Вони підозрюються у вимаганні хабара розміром в 1 млн. 50 тис. грн у директора одного з комунальних підприємств міста.

Також у справі фігурував голова облради Артур Товмасян, в його кабінеті і за місцем проживання відбулися обшуки, однак одразу після обшуків НАБУ повідомляла, що Товмасян не є підозрюваним, і щодо нього триває перевірка.

Артура Товмасяна пов'язують з колишнім міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, який був відправлений Верховною Радою у відставку 15 липня.