У Держекоінспекції попередили про шахраїв, які вимагають хабарі від імені екологів
Керівників суб’єктів господарювання попереджають про шахраїв, які телефонують та від імені Держекоінспекції вимагають хабарі
Про це повідомляє глава Держекоінспекції Андрій Мальований на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.
Шахраї представляються ім'ям мого заступника та за, нібито, моїм дорученням вимагають неправомірну вигоду щодо порушень екологічного законодавства, погрожують, - розповів глава Держекоінспекції.
Мальований зазначив, що вже підготував відповідну заяву до кіберполіції, щоб правоохоронці провели розслідування.
Один із номерів, з яких телефонують: +380 95 314 64 97, - додав він.
Як повідомлялося, у Києві двоє поліцейських за 10 тисяч доларів допомагали ховатися підозрюваному у шахрайстві.
Раніше у Дніпрі затримали іноземця, який ошукав людей на мільйон доларів.
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