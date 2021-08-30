У Держекоінспекції попередили про шахраїв, які вимагають хабарі від імені екологів

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Керівників суб’єктів господарювання попереджають про шахраїв, які телефонують та від імені Держекоінспекції вимагають хабарі

Про це повідомляє глава Держекоінспекції Андрій Мальований на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Шахраї представляються ім'ям мого заступника та за, нібито, моїм дорученням вимагають неправомірну вигоду щодо порушень екологічного законодавства, погрожують, - розповів глава Держекоінспекції.

Мальований зазначив, що вже підготував відповідну заяву до кіберполіції, щоб правоохоронці провели розслідування.

Один із номерів, з яких телефонують: +380 95 314 64 97, - додав він.

Як повідомлялося, у Києві двоє поліцейських за 10 тисяч доларів допомагали ховатися підозрюваному у шахрайстві.