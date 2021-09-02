Подозреваемый по делу о взятке в 1 млн грн заместитель председателя Харьковского облсовета ушел в декретный отпуск

Один из подозреваемых по делу о взятке в 1 млн грн заместитель председателя Харьковского областного совета Андрей Малыш ушел в декретный отпуск

Об этом сообщила председатель Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко на встрече с журналистами, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Сейчас нет Малыша, он в декретном отпуске, мы (председатель и три других заместителя - ред.) справляемся, - отметила Егорова-Луценко.

Председатель облсовета добавила, что никто не знает, в течение какого срока малыш будет находиться в декрете: "Это будет 2 недели или 3 года – неизвестно".

По ее словам, она не будет инициировать увольнение заместителя с должности, поскольку хочет дождаться решения апелляционной инстанции относительно вообще законности избрания 4 заместителей председателя облсовета.

Харьковский областной совет подал апелляцию, конечно, еще при Товмасяне. 30 сентября будет первое заседание. Я думаю, что на первом заседании решение суд не примет. Хочу их мнение услышать, что именно они считают нарушением, что есть четыре заместителя, или то, что Товмасян еще не был уволен из Харьковской райгосадминистрации на время избрания председателем облсовета, - сказала Егорова-Луценко.

Она предполагает, что в конце ноября – начале декабря, если уже будет решение суда, вынесет вопрос об изменении количества заместителей или избрании заместителя на сессию Совета.

Относительно коррупционного дела, фигурантом которого является Малыш, председатель облсовета сообщила, что НАБУ его вызвало на допрос.

Я так понимаю, что вызвали всех, кто присутствовал на комиссии, где отчитывался директор предприятия, у которого, по материалам следствия, вымогали деньги, - отметила она.

Напомним, 17 августа председатель Харьковского облсовета Артур Товмасян, которого подозревают в вымогательстве взятки в 1 миллион, написал заявление об отставке.

Уже 18 августа "Слуги народа" выдвинули кандидатку на должность председателя Харьковского облсовета. Ею стала Татьяна Егорова-Луценко.

19 августа депутаты Харьковского областного совета поддержали решение об увольнении Артура Товмасяна.

Известно, что вечером 22 июля в Харьковском облсовете прошли обыски, по итогам которых были задержаны заместитель председателя облсовета Андрей Малыш и его адвокат, также заявлялось о причастности к коррупции депутата облсовета от ОПЗЖ Сергея Гладкоскока. Они подозреваются в вымогательстве взятки размером в 1 млн 50 тыс. грн у директора одного из коммунальных предприятий города.

Также в деле фигурировал глава облсовета Артур Товмасян, в его кабинете и по месту жительства прошли обыски, однако сразу после обысков НАБУ сообщала, что Товмасян не является подозреваемым, и по нему ведется проверка.

Артура Товмасяна связывают с бывшим министром внутренних дел Арсеном Аваковым, который был отправлен Верховной Радой в отставку 15 июля.

4 августа Товмасяну было сообщено о подозрении в совершении коррупционного преступления. В тот же день Товмасяна исключили из состава фракции "Слуга народа".

5 августа ВАКС избрал меру пресечения подозреваемому во взяточничестве главе Харьковского областного совета Артуру Товмасяну - содержание под стражей с залогом в размере 2,99 миллиона гривен. Позже за него внесли такие деньги.