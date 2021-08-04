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04 серпня 2021, 17:40 46

Голову Харківської облради Товмасяна виключили з фракції "Слуга народу"

04 серпня 2021, 17:40 46
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Фото з відкритих джерел
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Голову Харківської обласної ради Артура Товмасяна, якого підозрюють у вимагання 1 млн грн хабара, виключили зі складу фракції "Слуга народу"

Про це пише RegioNews з посиланням на Depo

Товмасян не був присутній на позачерговому засіданні фракції, яке ініціював голова фракції "Слуга народу" в обласній раді Ігор Захарченко.

Натомість усі присутні учасники засідання проголосували за виключення Товмасяна зі складу фракції "Слуга народу" в Харківській обласній раді.

Нагадаємо 22 липня слідчі НАБУ за ухвалою суду проводили обшуки у голови Харківської обласної ради Артура Товмасяна (обраний від партії "Слуга народу") і заступника голови обласної ради Андрія Малиша (обраний від ОПЗЖ). Підозру у вимаганні 1 млн грн хабара з директора обласного КП вручили Малишу та адвокату, який у справі був посередником.

Малишу та адвокату-посереднику повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. 28 липня за Малиша внесли заставу у розмірі 4,7 млн грн і він вийшов із СІЗО.

4 серпня Товмасяну вручено підозру в отриманні хабаря

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