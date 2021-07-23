Корупція за участі керівництва Харківської облради – є результатом постійних "договорняків", - заява Блоку Світличної

Виявлені НАБУ та САП факти корупції за участі керівництва Харківської облради викривають не тільки безпринципність та жагу до наживи окремих посадовців і депутатів, але і є наслідками постійних ганебних "договорняків" в обласній раді

Про це йдеться у заяві Блоку Світличної "РАЗОМ!", оприлюдненій на офіційній сторінці Блоку у "Фейсбуці".

"Національне антикорупційне бюро України разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили зухвалу корупційну схему за участі керівництва Харківської обласної ради. Виявлені НАБУ та САП факти викривають не тільки безпринципність та жагу до наживи окремих посадовців і депутатів, але і є наслідками постійних ганебних "договорняків" в обласній раді", - йдеться в заяві.

В Блоці Світличної наголосили, що "саме для здійснення корупційних намірів та задоволення власних інтересів, а не для виконання перед людьми своїх передвиборчих обіцянок утворювалися ці "договорняки" з першого дня роботи новообраної обласної ради".

"Фракція Блоку Світличної "Разом!" у Харківській обласній раді одразу не підтримувала такі ганебні підходи у роботі облради, постійно наголошувала на неприпустимості подібних дій, не підтримувала рішення щодо обрання керівництва ради і не голосувала ані за голову, ані за його заступників, ані за керівництво постійних комісій, оскільки сформовані вони були у непрозорий спосіб та з ознаками політичної корупції", - йдеться в заяві.

На думку представників Блоку Світличної, вчора НАБУ та САП "надали потужну відповідь всім тим, хто не бачить діяльності антикорупційних органів, всім скептикам та багатьом критикам антикорупційної реформи".

"Невідворотність покарання за корупційні дії посадовців та фаховість детективів НАБУ і прокурорів САП - наочна. Дуже важливо, аби зазначена корупційна справа стала предметом серйозного та всебічного розслідування, яке має завершитись розглядом у Вищому антикорупційному суді. І саме ВАКС має поставити крапку у цій справі, яка ганьбить Харківську область", - підсумували в Блоці Світличної "Разом!".

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в кабінеті голови Харківської обласної ради Артура Товмасяна відбулися обшуки, а сам він є фігурантом кримінального провадження щодо вимагання хабара більше 1 млн грн.

Наразі підозрюваними у справі є заступник Товмасяна Андрій Малиш і депутат облради, голова фракції ОПЗЖ Сергій Гладкоскок. Фігурантам інкримінують вимагання хабара в особливо великому розмірі. За попередньою інформацією, вони планували отримати гроші з одного з комунальних підприємств у Лозівському районі.