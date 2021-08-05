Голові Харківської облради Товмасяну ВАКС призначив заставу у майже 3 млн грн

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Про це пише RegioNews із посиланням на трансляцію засідання суду.

ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора й призначив Товмасяну міру запобіжного заходу у виді застави в розмірі 2,99 мільйона гривень.

Зазначимо, що прокуратура наполягала призначити підозрюваному у хабарництві очільнику Харківської облради у розмірі 3,99 млн грн. Водночас адвокат просив ВАКС відмовити у задоволенні клопотання прокуратури й у разі призначення запобіжного заходу обрати особисте зобов’язання.

Нагадаємо, ввечері 22 липня у Харківській облраді пройшли обшуки, за підсумками яких були затримані заступник голови облради Андрій Малиш та його адвокат, також заявлялося про причетність до корупції депутата облради від ОПЗЖ Сергія Гладкоскока. Вони підозрюються у вимаганні хабаря розміром в 1 млн 50 тис. грн у директора одного з комунальних підприємств міста.

Також у справі фігурував голова облради Артур Товмасян, в його кабінеті і за місцем проживання відбулися обшуки, однак одразу після обшуків НАБУ повідомляла, що Товмасян не є підозрюваним, і щодо нього триває перевірка.

Артура Товмасяна пов'язують з колишнім міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, який був відправлений Верховною Радою у відставку 15 липня.

4 серпня Товмасяну було повідомлено про підозру у вчиненні корупційного злочину. Того ж дня Товмасяна виключили зі складу фракції "Слуга народу".