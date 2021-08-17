Підозрюваний у хабарництві Товмасян подав у відставку з посади голови Харківської облради

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Голова Харківської облради Артур Товмасян, якого підозрюють у вимаганні хабаря в 1 мільйон, написав заяву про відставку

Про це пише RegioNews з посиланням на його повідомлення у Facebook.

"Прийняв відповідальне та виважене рішення - написав заяву про складання повноважень голови Харківської обласної ради", - написав він і додав, що скликає позачергову сесію 19-го серпня.

Водночас він, маючи на увазі справу про мільйонний хабар, зауважив, що захищатиме "своє ім’я у суді".

Нагадаємо, ввечері 22 липня у Харківській облраді пройшли обшуки, за підсумками яких були затримані заступник голови облради Андрій Малиш та його адвокат, також заявлялося про причетність до корупції депутата облради від ОПЗЖ Сергія Гладкоскока. Вони підозрюються у вимаганні хабаря розміром в 1 млн 50 тис. грн у директора одного з комунальних підприємств міста.

Також у справі фігурував голова облради Артур Товмасян, в його кабінеті і за місцем проживання відбулися обшуки, однак одразу після обшуків НАБУ повідомляла, що Товмасян не є підозрюваним, і щодо нього триває перевірка.

Артура Товмасяна пов'язують з колишнім міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, який був відправлений Верховною Радою у відставку 15 липня.

4 серпня Товмасяну було повідомлено про підозру у вчиненні корупційного злочину. Того ж дня Товмасяна виключили зі складу фракції "Слуга народу".

5 серпня ВАКС обрав запобіжний захід підозрюваному у хабарництві очільнику Харківської обласної ради Артуру Товмасяну - тримання під вартою із заставою у розмірі 2,99 мільйона гривень. Згодом за нього внесли такі гроші.