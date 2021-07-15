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15 липня 2021, 10:20 13

Рада відправила Авакова у відставку

15 липня 2021, 10:20 13
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Фото из открытых источников
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Верховна Рада відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Як пише Regionews, за відповідний проєкт постанови проголосував 291 народний депутат.

Арсен Аваков очолював МВС протягом понад 7 років – найбільше з міністрів за всю сучасну історію України.

Нагадаємо, що Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади Міністра внутрішніх справ відповідно до частини першої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" 13 липня.

"Дякую команді МВС за роки спільної праці. Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю. Маю честь! – зазначається у заяві.

Кабмін Аваков відставка МВС депутати

 
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