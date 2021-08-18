"Слуги народу" висунули кандидатуру на посаду очільника Харківської облради

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Як пише RegioNews з посиланням на Telegram-канал харківського осередку партії "Слуга народу", голосування за нового голову обласної ради відбудеться вже завтра, 19 серпня.

Таке рішення було ухвалено на засіданні фракції 18 серпня. Депутати підтримали кандидатуру Єгорової-Луценко одноголосно.

Зазначається, що голову Харківської обласної ради обиратимуть шляхом таємного голосування.

Нагадаємо, 17 серпня голова Харківської облради Артур Товмасян, якого підозрюють у вимаганні хабаря в 1 мільйон, написав заяву про відставку.

Відомо, що ввечері 22 липня у Харківській облраді пройшли обшуки, за підсумками яких були затримані заступник голови облради Андрій Малиш та його адвокат, також заявлялося про причетність до корупції депутата облради від ОПЗЖ Сергія Гладкоскока. Вони підозрюються у вимаганні хабаря розміром в 1 млн 50 тис. грн у директора одного з комунальних підприємств міста.

Також у справі фігурував голова облради Артур Товмасян, в його кабінеті і за місцем проживання відбулися обшуки, однак одразу після обшуків НАБУ повідомляла, що Товмасян не є підозрюваним, і щодо нього триває перевірка.

Артура Товмасяна пов'язують з колишнім міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, який був відправлений Верховною Радою у відставку 15 липня.

4 серпня Товмасяну було повідомлено про підозру у вчиненні корупційного злочину. Того ж дня Товмасяна виключили зі складу фракції "Слуга народу".

5 серпня ВАКС обрав запобіжний захід підозрюваному у хабарництві очільнику Харківської обласної ради Артуру Товмасяну - тримання під вартою із заставою у розмірі 2,99 мільйона гривень. Згодом за нього внесли такі гроші.