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31 серпня 2021, 18:18 60

На хабарі в 1 млн грн затримали члена правління "Укрпрофоздоровниці"

31 серпня 2021, 18:18 60
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Члена правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" викрили на вимаганні 1 мільйона гривень та одержанні 500 тисяч гривень хабаря за відчуження санаторію профспілок

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Член правління – заступник голови правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" висунув вимогу представнику приватного товариства про передачу 1 мільйона гривень за прийняття позитивного рішення щодо відчуження нерухомого майна "Укрпрофоздоровниці" наглядовою радою підприємства та укладення договору купівлі-продажу санаторію, розташованого на березі Дніпродзержинського водосховища на Дніпропетровщині, що перебуває у його віданні, - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці задокументували передачу посадовцю першої частини неправомірної вигоди у сумі 200 тисяч гривень.

31 серпня під час передачі ще 300 тисяч гривень члена правління затримали.

Наразі слідчі дії тривають. За місцем роботи посадовця проходять обшуки.

Правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжних заходів.

Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Як повідомлялося, 28 серпня на хабарі у 500 тисяч затримали голову одного з ОТГ на Дніпропетровщині.

Раніше, 23 серпня, вищий антикорсуд відправив під варту з заставою у 5 мільйонів підозрюваного у хабарництві члена комісії з азартних ігор.

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