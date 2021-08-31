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31 серпня 2021, 11:42 865

На Луганщині поліція затримала начальника служби військової частини за отримання 100 тисяч "відкату"

31 серпня 2021, 11:42 865
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Фото: з відкритих джерел
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В Луганській області правоохоронці затримали військовослужбовця після того, як він отримав 100 тис. грн "відкату" за укладання договору та підписання накладних про поставку автозапчастин

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Начальника однієї зі служб військової частини затримано. Кошти правоохоронці вилучили з місця затримання. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років, з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що на Херсонщині викрили патрульних, які заробляли по 25 тисяч щодня на вантажівках з "перегрузом". Двох учасників угруповання затримано.

хабар Схеми розслідування військові затримання

 
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