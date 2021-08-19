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19 серпня 2021, 10:55 20

Товмасяна звільнили з посади голови Харківської облради

19 серпня 2021, 10:55 20
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Фото з відкритих джерел
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Депутати Харківської обласної ради під час позачергової сесії 19 серпня підтримали рішення щодо звільнення з посади очільника облради Артура Товмасяна, який підозрюється у хабарництві

Як пише RegioNews з посиланням на "Суспільне", за рішення проголосували 88 депутатів.

Депутати звільнили Артура Товмасяна з посади голови Харківської облради

Відомо, що голосування відбувалося таємно. Проти виступили п'ятеро депутатів, не голосували - двоє, утримався - один, а відсутні на сесії були 24 особи.

Депутати звільнили Артура Товмасяна з посади голови Харківської облради

Нового голову обиратимуть також таємним голосуванням.

Нагадаємо, 17 серпня голова Харківської облради Артур Товмасян, якого підозрюють у вимаганні хабаря в 1 мільйон, написав заяву про відставку.

Вже 18 серпня "Слуги народу" висунули кандидатку на посаду очільника Харківської облради. Нею стала Тетяна Єгорова-Луценко.

Відомо, що ввечері 22 липня у Харківській облраді пройшли обшуки, за підсумками яких були затримані заступник голови облради Андрій Малиш та його адвокат, також заявлялося про причетність до корупції депутата облради від ОПЗЖ Сергія Гладкоскока. Вони підозрюються у вимаганні хабаря розміром в 1 млн 50 тис. грн у директора одного з комунальних підприємств міста.

Також у справі фігурував голова облради Артур Товмасян, в його кабінеті і за місцем проживання відбулися обшуки, однак одразу після обшуків НАБУ повідомляла, що Товмасян не є підозрюваним, і щодо нього триває перевірка.

Артура Товмасяна пов'язують з колишнім міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, який був відправлений Верховною Радою у відставку 15 липня.

4 серпня Товмасяну було повідомлено про підозру у вчиненні корупційного злочину. Того ж дня Товмасяна виключили зі складу фракції "Слуга народу".

5 серпня ВАКС обрав запобіжний захід підозрюваному у хабарництві очільнику Харківської обласної ради Артуру Товмасяну - тримання під вартою із заставою у розмірі 2,99 мільйона гривень. Згодом за нього внесли такі гроші.

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