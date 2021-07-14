СБУ подаватиме апеляцію на рішення суду про домашій арешт Семенченка
Служба безпеки України оскаржуватиме рішення Солом’янського районного суду Києва щодо домашнього арешту колишньому народному депутату Семену Семенченку
Про це повідомили в СБУ, передає RegioNews з посиланням на УНН.
Правоохоронні органи подаватимуть апеляцію на рішення Солом’янського районного суду Києва, який сьогодні змінив запобіжний захід для Семена Семенченка, - зазначили у відомстві.
Як повідомлялося, сьогодні Семенченка відпустили під домашній арешт.
Разом з тим, 9 липня екснардепу Семенченку оголосили нову підозру в придбанні, зберіганні та передачі зброї, боєприпасів за попередньою змовою.
Нагадаємо, 24 березня СБУ затримала агента НАБУ Шевченка і Семена Семенченка. Їм інкримінують організацію не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.
26 березня Семенченка суд відправив під варту на 2 місяці. Запобіжний захід - без права внесення застави.
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