В РНБО спростували чутки про продаж мережі АЗС Медведчука: санкції продовжують діяти

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Санкції проти нардепа від партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука продовжують діяти у повному обсязі, а чутки про продаж мережі АЗС, яку пов'язують із нардепом, не відповідає дійсності

Як передає RegioNews, про це у Facebook повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Введені санкції щодо Медведчука діють в повному обсязі. Інформація, яку цілеспрямовано поширюють у ЗМІ про нібито ослаблення санкційного режиму щодо Медведчука і його активів або те, що "санкції не працюють", - свідома і цілеспрямована дезінформація суспільства, яка не відповідає дійсності", - зазначив він.

За його словами, інформація, поширена окремими ЗМІ щодо нібито продажу мережі АЗС, є неправдивою.

Зазначимо, напередодні низка українських медіа з посиланням на джерела поширили інформацію про те, що азербайджанська компанія Socar нібито купляє мережу АЗС Glusco, яку пов'язують з Медведчуком.

Нагадаємо, ДФС арештувала корпоративні права компаній, пов’язаних із Медведчуком.

Також повідомлялось, що 9 липня Медведчуку продовжили домашній арешт ще на два місяці.