Адвокаты Медведчука снова обжаловали его домашний арест
Адвокаты подозреваемого в государственной измене народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука подали апелляцию на продление ему срока домашнего ареста
Об этом сообщил нардеп от "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин в Facebook, передает RegioNews.
Адвокаты Медведчука подали апелляцию на продление срока домашнего ареста, - написал Кузьмин.
Как сообщалось, 9 июля Медведчуку продлили домашний арест еще на два месяца. Нардепа подозревают в государственной измене.
Раньше Венедиктова рассказала, почему Медведчука отправили не в СИЗО, а под домашний арест. Суд решил не отправлять в СИЗО народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, поскольку его активы заморожены, и сумма залога в 300 млн гривен для него была слишком большой.
Напомним, 13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. Председателю политсовета партии ОПЗЖ избрали меру пресечения.
18 мая адвокаты Медведчука обжаловали его домашний арест, и Офис генпрокурора также обжаловал домашний арест Медведчука.
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