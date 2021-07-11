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11 липня 2021, 14:19 8

ДФС спільно із СБУ перевірили 106 АЗС мережі Glusco, яку пов'язують із Медведчуком, в 15 регіонах України

11 липня 2021, 14:19 8
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Фото з відкритих джерел
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Співробітники ДФС спільно із СБУ перевірили 106 АЗС мережі Glusco, яку пов'язують із Віктором Медведчуком, в 15 регіонах України й заявляють про відсутність діяльності заправок

Про це повідомляє Державна фіскальна служба, передає RegioNews.

Співробітники ДФС спільно із СБУ та за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора провели комплекс одночасних слідчих дій на 106 об’єктах мережі в 15 регіонах країни.

За результатами огляду правоохоронці встановили та зафіксували відсутність діяльності АЗС. Доступ до заправних колонок обмежений.

В разі встановлення будь-які неправомірні дії зі сторони порушників будуть оцінені належним чином, - йдеться в повідомленні.

У ДФС нагадали, що 11 березня представники служби спільно з СБУ провели близько 140 обшуків в мережі Glusco. Встановлено, що деякі компанії організували незаконну схему з ввезення в Україну нафтопродуктів, в тому числі з РФ. Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, вчора в РНБО заявили, що санкції проти Медведчука продовжують діяти в повному обсязі. Санкції проти нардепа від партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука продовжують діяти у повному обсязі, а чутки про продаж мережі АЗС, яку пов'язують із нардепом, не відповідає дійсності.

Раніше, 14 червня ДФС арештувала корпоративні права компаній, пов’язаних із Медведчуком. На корпоративні права групи компаній, що завозили нафтопродукти з Росії, накладено арешт. Йдеться про АЗС мережі Glusco.

РНБО розслідування ДФС АЗС Віктор Медведчук

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