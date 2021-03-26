Офис президента после акции протеста будут отмывать еще несколько дней, - СМИ

Будут отмывать Офис президента до понедельника

Будут отмывать Офис президента до понедельника

Фото: lb.ua

Сотрудники клининговой компании CPG, которые устраняют следы субботнего погрома на Банковой, будут отмывать Офис президента до понедельника.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Страну".

"Еще не завершили работы, так как там нужно еще вымывать пол. Думаю, до понедельника они будут еще работать", - сообщила сотрудница компании по телефону.

Напомним, 20 марта сторонники Стерненко облили Офис президента краской и закидали фаерами.

Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка. Называют сумму в 2 миллиона гривен.

"Слуги народа" инициируют внеочередное заседание Рады из-за акции "за Стерненка". Намерены дать оценку событиям 20 марта возле Офиса президента.

Позже журналисты подсчитали, сколько реально стоит устранить повреждения на здании ОП, отмыть гранит и реставрировать двери обойдется максимум в 50 тыс. грн.

Ранее в "Слуге народа" сообщили, что внеочередное заседание Рады, предварительно, пройдет 26 марта. "Слуга народа" внесла в Раду постановление об осуждении событий на Банковой.

Также в Офисе президента пообещали отчитаться, сколько потратят на ремонт Банковой, его оценивают в 250-300 тысяч гривен.

Кроме того, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко пообещал новые подозрения участникам акции "за Стерненко".