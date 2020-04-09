Великдень під час карантину: у МВС визначили формат свята

Правоохоронці разом з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій визначили формат проведення богослужінь під час релігійних свят, зокрема Великодня

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Правоохоронці разом з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій визначили формат проведення богослужінь під час релігійних свят, зокрема Великодня

Як передає RegioNews, посилаючись на пресслужбу МВС України, про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт.

За його словами, також обмеження стосуться іудейського Песаху і мусульманських свят - Ночі Бараата та початку місяця Рамадан.

Зокрема, план проведення релігійних свят передбачає, що служби у храмах проводитимуться, однак, за участю не більше 10 осіб. В цілому для парафіян трансляція відбуватиметься у режимі онлайн.

"У місцях богослужінь може бути присутня обмежена кількість людей, а саме: священник, прислужник, дяк і особи, які технічно обслуговують богослужіння та забезпечують онлайн-трансляцію. Обов’язковою умовою є носіння захисних масок чи респіраторів усіма присутніми, крім священнослужителя", - йдеться у повідомленні.

Щодо проведення обряду освячення пасок та пасхальних кошиків, існуватиме декілька можливостей, щоб мінімізувати кількість контактів між людьми.

Зокрема, у містах, священнослужителі можут бути запрошені у пекарні, на заводи або ж у магазини, для освячення там пасок, таким чином усі бажаючі можуть купити вже освячений хліб. У сільській місцевості, віряни зможуть виставити пасхальні кошики за ворота, а священник матиме змогу пройти вулицями та освятить їх.

Крім того, в МВС зазначили, що в цілому вірянам дозволяється відвідувати храм, але у індивідуальному порядку, коли там немає богослужінь. В такому разі кількість осіб, які одночасно перебувають разом не повинна бути більше двох у великих храмах та однієї у храмах меншого розміру, не враховуючи священнослужителя. Усі присутні зобов’язані носити маски, а ззовні не повинно бути черг.

Водночас Тандіт наголосив, що у разі намагань вірян відвідувати церкву, поліцейські патрулі толерантно та виважено роз’яснюватимуть необхідність виконання правил карантину.

А для безперешкодного пересування священників до місць проведення служб, він рекомендував представникам конфесій подати списки своїх священнослужителів.

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Нагадаємо, станом на 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

За даними МВС, пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, через що карантин в країні може бути продовжений до 15 травня.

11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали більш жорсткі заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, або контактували з інфікованими на коронавірус.

1 квітня Кабмін ввів більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України. які почали діяти з 6 квітня.

8 квітня Кабмін змінив карантинні обмеження, зокрема уточнив перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину та категорії громадян 60 років і більше, які не підлягають самоізоляції.