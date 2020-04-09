Великдень під час карантину: у МВС визначили формат свята
Як передає RegioNews, посилаючись на пресслужбу МВС України, про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт.
За його словами, також обмеження стосуться іудейського Песаху і мусульманських свят - Ночі Бараата та початку місяця Рамадан.
Зокрема, план проведення релігійних свят передбачає, що служби у храмах проводитимуться, однак, за участю не більше 10 осіб. В цілому для парафіян трансляція відбуватиметься у режимі онлайн.
"У місцях богослужінь може бути присутня обмежена кількість людей, а саме: священник, прислужник, дяк і особи, які технічно обслуговують богослужіння та забезпечують онлайн-трансляцію. Обов’язковою умовою є носіння захисних масок чи респіраторів усіма присутніми, крім священнослужителя", - йдеться у повідомленні.
Щодо проведення обряду освячення пасок та пасхальних кошиків, існуватиме декілька можливостей, щоб мінімізувати кількість контактів між людьми.
Зокрема, у містах, священнослужителі можут бути запрошені у пекарні, на заводи або ж у магазини, для освячення там пасок, таким чином усі бажаючі можуть купити вже освячений хліб. У сільській місцевості, віряни зможуть виставити пасхальні кошики за ворота, а священник матиме змогу пройти вулицями та освятить їх.
Крім того, в МВС зазначили, що в цілому вірянам дозволяється відвідувати храм, але у індивідуальному порядку, коли там немає богослужінь. В такому разі кількість осіб, які одночасно перебувають разом не повинна бути більше двох у великих храмах та однієї у храмах меншого розміру, не враховуючи священнослужителя. Усі присутні зобов’язані носити маски, а ззовні не повинно бути черг.
Водночас Тандіт наголосив, що у разі намагань вірян відвідувати церкву, поліцейські патрулі толерантно та виважено роз’яснюватимуть необхідність виконання правил карантину.
А для безперешкодного пересування священників до місць проведення служб, він рекомендував представникам конфесій подати списки своїх священнослужителів.
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Нагадаємо, станом на 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
За даними МВС, пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, через що карантин в країні може бути продовжений до 15 травня.
11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали більш жорсткі заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, або контактували з інфікованими на коронавірус.
1 квітня Кабмін ввів більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України. які почали діяти з 6 квітня.
8 квітня Кабмін змінив карантинні обмеження, зокрема уточнив перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину та категорії громадян 60 років і більше, які не підлягають самоізоляції.
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