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06 квітня 2020, 08:59 26

Сьогодні почали діяти посилені правила карантину: що варто знати

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06 квітня 2020, 08:59 26
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З понеділка в Україні починають діяти посилені правила карантину, які 2 квітня були запроваджені постановою Кабінету міністрів України №255
Фото: flickr
З понеділка в Україні починають діяти посилені правила карантину, які 2 квітня були запроваджені постановою Кабінету міністрів України №255

Про це повідомляє RegioNews.

Посилені заходи безпеки запроваджені в рамках боротьби із поширенням коронавірусу в Україні, вони будуть діяти до закінчення карантину.

Відтепер на вулиці заборонено перебувати без документів, які засвідчують особу, а також без засобів індивідуального захисту, "масковий режим" обов'язковий у громадських місцях.

Заборонено перебувати в громадських місцях без маски чи респіратора, а також відвідувати спортивні та дитячі майданчики.

Крім того, Уряд заборонив пересуватися більш ніж двом особам, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей.

Неповнолітні особи не можуть перебувати в громадських місцях без супроводу дорослих.

Заборонено відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони, домашніх тварин може вигулювати лише одна особа.

Громадянам заборонили також проводити масові заходи, в яких бере участь понад 10 осіб, однак це не стосується заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.

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Нагадаємо, з 6 квітня в Україні вводяться нові обмеження, щоб убезпечити громадян від COVID-19.

Станом на 3 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 27 летальних, 22 пацієнтів одужали.

11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали більш жорсткі заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, або контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня Кабмін ввів більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України.

2 квітня в Україні почав діяти єдиний державний протокол лікування хворих коронавірусом COVID-19.


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