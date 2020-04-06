Сьогодні почали діяти посилені правила карантину: що варто знати
Про це повідомляє RegioNews.
Посилені заходи безпеки запроваджені в рамках боротьби із поширенням коронавірусу в Україні, вони будуть діяти до закінчення карантину.
Відтепер на вулиці заборонено перебувати без документів, які засвідчують особу, а також без засобів індивідуального захисту, "масковий режим" обов'язковий у громадських місцях.
Заборонено перебувати в громадських місцях без маски чи респіратора, а також відвідувати спортивні та дитячі майданчики.
Крім того, Уряд заборонив пересуватися більш ніж двом особам, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей.
Неповнолітні особи не можуть перебувати в громадських місцях без супроводу дорослих.
Заборонено відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони, домашніх тварин може вигулювати лише одна особа.
Громадянам заборонили також проводити масові заходи, в яких бере участь понад 10 осіб, однак це не стосується заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.
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Нагадаємо, з 6 квітня в Україні вводяться нові обмеження, щоб убезпечити громадян від COVID-19.
Станом на 3 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 27 летальних, 22 пацієнтів одужали.
11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали більш жорсткі заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, або контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня Кабмін ввів більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України.
2 квітня в Україні почав діяти єдиний державний протокол лікування хворих коронавірусом COVID-19.
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