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08 квітня 2020, 21:38 21

Кабмін змінив карантинні обмеження

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08 квітня 2020, 21:38 21
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Уряд України уточнив перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину та категорії громадян 60 років і більше, які не підлягають самоізоляції
Фото: прем‘єр-міністр України
Уряд України уточнив перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину та категорії громадян 60 років і більше, які не підлягають самоізоляції

Як передає RegioNews, про внесені зміни під час засідання уряду 8 квітня до постанови про запобігання поширення COVID-19 повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, дозволено працювати об’єктам:

- поштової та кур’єрської діяльності;
- будівельних робіт;
- зі збирання та заготівлі відходів;
- закладам торгівлі будівельними матеріалами;
- хімчисткам.

Люди старші 60 років, які не потребують самоізоляції:

- держслужбовці, депутати всіх рівнів, міські голови, судді та інші особи , на яких поширюється дія закону "Про запобігання корупції";
- військовослужбовці та працівники ЗСУ, інших законних військових формувань та правоохоронних органів;
- особи, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення Covid-19;
- особи, які забезпечують діяльність підприємств, установ та організацій, які:

- провадять діяльність та надають послуги в галузях енергетики, хімічної промисловості, транспорту, інформаційно-комунікаційних технологій, електронних комунікацій, у банківському та фінансовому секторах, оборонної промисловості;

- надають послуги у сферах життєзабезпечення населення, зокрема, у сферах централізованого водопостачання, водовідведення, постачання електричної енергії і газу, виробництва продуктів харчування, сільського господарства, охорони здоров'я;

- є комунальними, аварійними та рятувальними службами, службами екстреної допомоги населенню;

- включені до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

- є об'єктами потенційно небезпечних технологій і виробництв.

Також Кабмін затвердив порядок обов'язкової госпіталізації осіб, які здійснюють перетин державного кордону, до обсерваторів (самоізоляторів).

Крім того, місцеві органи влади отримали право здійснювати видатки на проживання осіб в обсерваторах за рахунок коштів місцевих бюджетів (зокрема, резервного фонду цих бюджетів).

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Нагадаємо, станом на 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

За даними МВС, пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, через що карантин в країні може бути продовжений до 15 травня.

11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали більш жорсткі заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, або контактували з інфікованими на коронавірус.

1 квітня Кабмін ввів більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України. які почали діяти з 6 квітня.


коронавірус Кабмін карантин Деніс Шмигаль
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
08 квітня 2020, 21:41
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