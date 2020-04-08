Кабмін змінив карантинні обмеження
Як передає RegioNews, про внесені зміни під час засідання уряду 8 квітня до постанови про запобігання поширення COVID-19 повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.
Зокрема, дозволено працювати об’єктам:
- поштової та кур’єрської діяльності;
- будівельних робіт;
- зі збирання та заготівлі відходів;
- закладам торгівлі будівельними матеріалами;
- хімчисткам.
Люди старші 60 років, які не потребують самоізоляції:
- держслужбовці, депутати всіх рівнів, міські голови, судді та інші особи , на яких поширюється дія закону "Про запобігання корупції";
- військовослужбовці та працівники ЗСУ, інших законних військових формувань та правоохоронних органів;
- особи, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення Covid-19;
- особи, які забезпечують діяльність підприємств, установ та організацій, які:
- провадять діяльність та надають послуги в галузях енергетики, хімічної промисловості, транспорту, інформаційно-комунікаційних технологій, електронних комунікацій, у банківському та фінансовому секторах, оборонної промисловості;
- надають послуги у сферах життєзабезпечення населення, зокрема, у сферах централізованого водопостачання, водовідведення, постачання електричної енергії і газу, виробництва продуктів харчування, сільського господарства, охорони здоров'я;
- є комунальними, аварійними та рятувальними службами, службами екстреної допомоги населенню;
- включені до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
- є об'єктами потенційно небезпечних технологій і виробництв.
Також Кабмін затвердив порядок обов'язкової госпіталізації осіб, які здійснюють перетин державного кордону, до обсерваторів (самоізоляторів).
Крім того, місцеві органи влади отримали право здійснювати видатки на проживання осіб в обсерваторах за рахунок коштів місцевих бюджетів (зокрема, резервного фонду цих бюджетів).
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Нагадаємо, станом на 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
За даними МВС, пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, через що карантин в країні може бути продовжений до 15 травня.
11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали більш жорсткі заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, або контактували з інфікованими на коронавірус.
1 квітня Кабмін ввів більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України. які почали діяти з 6 квітня.
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