В Україні за добу виявлено ще 206 хворих коронавірусом, загальна кількість - 1668

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9 годину 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19

Фото: МОЗ

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9 годину 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19

Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Facebook, передає RegioNews.

За добу було зафіксовано 206 нових випадків захворювання, померли від коронавірусу 7 осіб, загальна кількість летальних випадків досягла 52.

35 пацієнтів одужало.

Станом на ранок 8 квітня 2020 року до Центру надійшло 820 повідомлень про підозру на COVID-19.

Всього з початку 2020 року надійшло 7205 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика по областях виглядає наступним чином:

Вінницька область — 89 випадків;

Волинська область — 36 випадків;

Дніпропетровська область — 41 випадок;

Донецька область — 11 випадків;

Житомирська область — 21 випадок;

Закарпатська область — 43 випадки;

Запорізька область — 45 випадків;

Івано-Франківська область — 198 випадків;

Кіровоградська область — 57 випадків;

Київ — 256 випадків;

Київська область — 120 випадків;

Львівська область — 36 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Одеська область — 32 випадки;

Полтавська область — 17 випадків;

Рівненська область — 44 випадки;

Сумська область — 56 випадків;

Тернопільська область — 168 випадків;

Харківська область — 5 випадків;

Херсонська область — 15 випадків;

Хмельницька область — 15 випадків;

Чернівецька область — 273 випадки;

Черкаська область — 80 випадків;

Чернігівська область — 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій Криму та ОРДЛО відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

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Нагадаємо, в МВС заявляли, що пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, через що карантин в країні може бути продовжений до 15 травня.

11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали більш жорсткі заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, або контактували з інфікованими на коронавірус.

1 квітня Кабмін ввів більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України. які почали діяти з 6 квітня.