Пасха во время карантина: в МВД определили формат праздника

Правоохранители вместе с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций определили формат проведения богослужений во время религиозных праздников, в частности Пасхи

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Правоохранители вместе с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций определили формат проведения богослужений во время религиозных праздников, в частности Пасхи

Как передает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу МВД Украины, об этом сообщил советник министра внутренних дел Юрий Тандит.

По его словам, также ограничения касаются иудейского Песаха и мусульманских праздников - Ночь Бараата и начала месяца Рамадан.

В частности, план проведения религиозных праздников предусматривает, что службы в храмах будут проводиться, однако, с участием не более 10 человек. В целом для прихожан трансляция будет проходить в режиме онлайн.

"В местах богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, служка, дьяк и лица, которые технически обслуживают богослужения и обеспечивают онлайн-трансляцию. Обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя", - говорится в сообщении.

Относительно проведения обряда освящения куличей и пасхальных корзинок, будет существовать несколько возможностей, чтобы минимизировать количество контактов между людьми.

В частности, в городах, священнослужители могут быть приглашены в пекарни, на заводы или же в магазины, для освящения там пасок, таким образом все желающие могут купить уже освященный хлеб. В сельской местности, верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник будет иметь возможность пройти по улицам и освятит их.

Кроме того, в МВД отметили, что в целом верующим разрешается посещать храм, но в индивидуальном порядке, когда там нет богослужений. В таком случае количество лиц, которые одновременно находятся вместе не должно быть больше двух в больших храмах и одного в храмах меньшего размера, не учитывая священнослужителя. Все присутствующие обязаны носить маски, а снаружи не должно быть очередей.

В то же время Тандит заявил, что в случае попыток верующих посещать церковь, полицейские патрули будут толерантно и взвешенно разъяснять необходимость выполнения правил карантина.

А для беспрепятственного передвижения священников к местам проведения служб, он рекомендовал представителям конфессий подать списки своих священнослужителей.

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Напомним, по состоянию на 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

По данным МВД, пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, из-за чего карантин в стране может быть продлен до 15 мая.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными коронавирусом.

1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования по карантину до 24 апреля на всей территории Украины. которые начали действовать с 6 апреля.

8 апреля Кабмин изменил карантинные ограничения, в частности уточнил перечень объектов, которые могут работать во время карантина и категории граждан 60 лет и более, которые не подлежат самоизоляции.