У Житомирській області перевіряють на коронавірус ще чотирьох осіб
Про це в ході брифінгу 19 березня розповів начальник управління охорони здоров’я Микола Суслик, передає RegioNews.
"Ми поінформуємо, які захворювання у них виявлені. По лабораторних тестах, які були відібрані у Житомирі та в Овручі, вони запущені вже в роботу і, я думаю, в другій половині дня будуть результати. Стан хворих і в Овручі, і в першій міській лікарні задовільний, - розповів він.
Зазначається, що до завершення діагностування вони будуть перебувати в лікарнях.
Якщо захворювання не підтвердять, їх переведуть на домашнє амбулаторне лікування, або в інфекційне відділення за місцем проживання.
Також як повідомляв Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України, станом на 19 березня нових випадків захворювання в Житомирській області не виявлено.
Лікарі працюють в умовах підвищеної готовності, створені мобільні групи, відбувається чергування фахівців в позаробочий час та у вихідні дні.
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Нагадаємо, до Центру громадського здоров’я упродовж 17 березня надійшла 41 підозра на COVID-19.
Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.
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