На Київщині 70-річний чоловік замовив убивство колишньої дружини за $10 тисяч

Фото: Київська обласна прокуратура

На Київщині судитимуть 70-річного чоловіка, якого обвинувачують в організації замовного вбивства колишньої дружини та спробі підробити її заповіт, щоб заволодіти майном

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, причиною злочинного задуму стали неприязні стосунки між колишнім подружжям, пов’язані з поділом майна. Чоловік вирішив організувати вбивство жінки та звернувся по допомогу до знайомого, який мав знайти виконавця.

За життя колишньої дружини обвинувачений пообіцяв заплатити 10 тисяч доларів. Під час зустрічі він передав чоловікові 5 тисяч доларів завдатку, фотографії жінки, інформацію про місця її проживання, а також власноруч намалював схему будинку. Решту суми обіцяв віддати після виконання замовлення.

Правоохоронці контролювали перебіг подій та імітували вбивство. Чоловікові надіслали фотографії, на яких його колишня дружина нібито була мертвою. Повіривши, що замовлення виконали, він передав другу частину обіцяної винагороди. Після цього його затримали.

Крім того, за даними слідства, чоловік намагався організувати підроблення заповіту колишньої дружини, щоб заволодіти її майном. За виготовлення фальшивого документа він запропонував 3 тисячі доларів, передав копії документів жінки та 1 тисячу доларів завдатку. Однак реалізувати цей задум йому також не вдалося.

Прокурори скерували обвинувальний акт до суду. Чоловіка обвинувачують в організації закінченого замаху на умисне вбивство з корисливих мотивів на замовлення, а також в організації незакінченого замаху на підроблення офіційного документа.

У межах кримінального провадження потерпіла заявила цивільний позов про відшкодування 5 мільйонів гривень моральної шкоди.

Нагадаємо, столичні правоохоронці затримали нападника, який забив до смерті охоронця спортивної бази на Трухановому острові. Нападник металевою трубою декілька разів ударив чоловіка по голові та продовжив бити, навіть коли той впав на землю.