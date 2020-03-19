Українку затримали в Чорногорії за порушення режиму самоізоляції
Як передає RegioNews із посиланням на місцеве видання Vijesti, поліцейські виявили її біля будинку, в якому вона повинна була жити після приїзду з України.
Проти неї була подана кримінальна скарга через те, що вона не виконала розпорядження органів охорони здоров'я щодо боротьби з небезпечним захворюванням відповідно до статті 287 Кримінального кодексу Чорногорії.
Як зазначається, раніше інспекційним управлінням відділу санітарної інспекції українці винесли рішення про самоізоляцію.
Загальна кількість хворих коронавірусом в Чорногорії становить вісім осіб.
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Нагадаємо, раніше у Мілані затримали 53-річну українку, яка незаконно продавала медичні маски, попри заборону виходити на вулицю. Її оштрафувала італійська поліція.
Станом на 18 березня у 12 українців, які перебувають за кордоном, виявили Covid-19.
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