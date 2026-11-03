Смертельна ДТП на Рівненщині: 17-річному водію загрожує до 7 років ув’язнення
На Рівненщині 17-річному жителю села Красносілля повідомили про підозру у порушенні правил дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що призвело до загибелі людини. Суд обрав підлітку запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт на 60 діб
Про це повідомили у поліції, передає RegioNews.
Слідчий слідчого управління за погодженням із прокуратурою повідомив неповнолітньому про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Наразі досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Рівненщині водій Audi спричинив ДТП за участю шести авто і втік. Однак поліцейські розшукали його за місцем проживання. На водія склали три адміністративні матеріали.
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
У Харкові викрили водія з підробленим посвідченням: йому повідомили про підозру
03 листопада 2026, 19:56За $17 тисяч обіцяли переправити військовозобов’язаного до Румунії: у Києві судитимуть жінку
03 листопада 2026, 19:37Прикордонники показали, як дрони дістають росіян "з-під землі"
03 листопада 2026, 19:35На Київщині 70-річний чоловік замовив убивство колишньої дружини за $10 тисяч
03 листопада 2026, 18:59На переговори - Буданов, за полоненими - Буданов: куди ж далі?
03 листопада 2026, 18:30"Україна на межі зникнення", "моя нація деградує": Юлії Мендель оголосили підозру у держзраді
03 листопада 2026, 18:15$21 тисяча за виїзд до Румунії або Угорщини: у Києві судитимуть адвоката
03 листопада 2026, 17:45На Волині чоловік вкрав електросамокат заради алкоголю
03 листопада 2026, 17:40На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який під час сварки вбив співмешканку
03 листопада 2026, 17:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі блоги »