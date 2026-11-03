Смертельна ДТП на Рівненщині: 17-річному водію загрожує до 7 років ув’язнення

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На Рівненщині 17-річному жителю села Красносілля повідомили про підозру у порушенні правил дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що призвело до загибелі людини. Суд обрав підлітку запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт на 60 діб

Про це повідомили у поліції, передає RegioNews .

Слідчий слідчого управління за погодженням із прокуратурою повідомив неповнолітньому про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Рівненщині водій Audi спричинив ДТП за участю шести авто і втік. Однак поліцейські розшукали його за місцем проживання. На водія склали три адміністративні матеріали.