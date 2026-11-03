У Дніпрі судитимуть чотирьох учасників групи, які продавали кратом через кафе

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Дніпрі судитимуть чотирьох учасників групи, які налагодили незаконний продаж кратому через заклади громадського харчування. За попередніми підрахунками, щомісячний прибуток від такої діяльності міг становити близько мільйона гривень

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Досудове розслідування у справі завершили, обвинувальні акти щодо фігурантів скерували до суду.

За даними слідства, учасники групи організували збут речовини, що міститься в листі рослини Mitragyna speciosa (кратом). Продукцію продавали через кафе та бари на території Дніпра.

Під час розслідування правоохоронці провели 17 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та в автомобілях.

У результаті вилучили майже 30 кілограмів листя кратому, понад 600 грамів фасованої продукції з його вмістом, близько тисячі таблеток і 500 капсул із пресованим кратомом. Також правоохоронці виявили канабіс.

Крім того, вилучили понад 510 тисяч гривень, 6400 доларів, два автомобілі, мобільні телефони, планшет, чорнові записи та інші речові докази.

Наразі обвинувальні акти щодо чотирьох учасників групи передали до суду.

Нагадаємо, із середини вересня ДБР проводить масштабну спецоперацію "Стоп трафік" проти незаконного обігу наркотиків, зброї та боєприпасів. Наразі в її межах відпрацьовуються матеріали 26 кримінальних проваджень.