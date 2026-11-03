У Харкові викрили водія з підробленим посвідченням: йому повідомили про підозру

Фото: поліція Харківської області

У Харкові правоохоронці викрили чоловіка, який користувався підробленим посвідченням водія. Документ він пред’явив поліцейським під час перевірки на дорозі. Тепер фігуранту загрожує до двох років обмеження волі

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

Як повідомили у поліції, подія сталася 10 серпня в Основ’янському районі Харкова. Працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль для перевірки документів.

Під час перевірки водій надав посвідчення, яке викликало сумніви щодо його справжності. За результатами дослідження встановили, що документ виготовлений на бланку, який не відповідає встановленим зразкам посвідчень, що перебувають в офіційному обігу в Україні.

Також правоохоронці з’ясували, що чоловік знав про підробку, однак свідомо використав документ під час спілкування з поліцейськими.

Дізнавачі відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 повідомили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України — використання завідомо підробленого документа.

Санкція статті передбачає до двох років обмеження волі.

Нагадаємо, раніше у Києві викрили приватного нотаріуса та її спільників, які у шахрайський спосіб зняли понад 1 млн гривень з рахунків померлих осіб.