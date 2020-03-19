Нардеп Шахов розповів, де підчепив коронавірус
Народний депутат Сергій Шахов заявив, що заразився коронавірусом на території України, а не за кордоном, звідки він напередодні приїхав
Народний депутат Сергій Шахов заявив, що заразився коронавірусом на території України, а не за кордоном, звідки він напередодні приїхав
Як передає RegioNews, про це він заявив у відеозверненні, яке опублікував на сторінці у Facebook.
"Заразився я в Україні, я в цьому не сумніваюся", - сказав він.
При цьому нардеп висловив впевненість, що за той період, коли був за кордоном, він не міг заразитись коронавірусом.
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Нагадаємо, 18 березня у народного депутата України із групи "Довіра" Сергія Шахова після проведених тестів підтвердилася наявність в організмі коронавірусу COVID-19. Пізніше стало відомо, що і його дружина захворіла коронавірусом.
Станом на 18 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання COVID-19.
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