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19 березня 2020, 15:04 21

Нардеп Шахов розповів, де підчепив коронавірус

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19 березня 2020, 15:04 21
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Народний депутат Сергій Шахов заявив, що заразився коронавірусом на території України, а не за кордоном, звідки він напередодні приїхав
Фото: facebook/СергійШахов
Народний депутат Сергій Шахов заявив, що заразився коронавірусом на території України, а не за кордоном, звідки він напередодні приїхав

Як передає RegioNews, про це він заявив у відеозверненні, яке опублікував на сторінці у Facebook.

"Заразився я в Україні, я в цьому не сумніваюся", - сказав він.

При цьому нардеп висловив впевненість, що за той період, коли був за кордоном, він не міг заразитись коронавірусом.

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Нагадаємо, 18 березня у народного депутата України із групи "Довіра" Сергія Шахова після проведених тестів підтвердилася наявність в організмі коронавірусу COVID-19. Пізніше стало відомо, що і його дружина захворіла коронавірусом.

Станом на 18 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання COVID-19.


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