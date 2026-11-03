На переговори - Буданов, за полоненими - Буданов: куди ж далі?

Чесно кажучи, вчорашня ситуація на Борщагівці багато говорить про Людину

Чесно кажучи, вчорашня ситуація на Борщагівці багато говорить про Людину

Фото: Радіо Свобода

Кирило Олексійович абсолютно не злякався розлюченого натовпу, не став спостерігати з Банкової, а особисто включився в цю тяжку ситуацію, бо до ранку "Ті, кого вже Понесло", могли наробити біди і собі і Людям.

Але цікаво Інше. Ця сама ситуація показала, наскільки наше суспільство вразливе до подібних інформаційних Збурень.

Достатньо емоцій, взаємних звинувачень і нуль критичного мислення, щоб запустити хвилю Спекуляцій. А як цим вміє маніпулювати кремль, годі й Нагадувати.

Тим більше, судячи з інсайдів, які вилазять по окремим учасникам цих подій, не виключено, що всю цю історію режисери з москви самі і Спланували.

Тільки от розрахунок був на те, що приїде хтось із середньої ланки поліції чи влади, а далі провокація, сутичка і картинка "Нової Врадіївки" Гарантована.

Не чекали російські сценаристи лише Буданова.

Його поява остудила багато "Гарячих Голів".

Бо одне діло - громити поліцейські машини і влаштовувати показові перепалки на камери, а інше - дивитись в очі бойовому генералу Розвідки. Частину учасників очільник ОП просто задавив своїм Авторитетом.

Звичайно, можна дискутувати, чи входить усе це до функціоналу голови Офісу. Але коли конфлікт загрожував перерости у масштабну провокацію, що здатна дестабілізувати країну, було не до роздумів про Повноваження.

Хоча скільки б хто не мав власного авторитету, ним не заміниш нормальну роботу державних Інституцій. Питання мобілізації, СЗЧ, відсутності повноцінної військової юстиції не вирішуються особистими розмовами з Натовпом. Тут потрібні складні, але системні Відповіді. Інакше такі пожежі спалахуватимуть знову і знову, а кремль лише підкидатиме дров у Вогонь.

Тож робимо висновки, Друзі.

А нашому Буданову Респект.

Респект за волю та просто залізобетонний Характер.