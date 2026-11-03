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03 листопада 2026, 17:45

$21 тисяча за виїзд до Румунії або Угорщини: у Києві судитимуть адвоката

03 листопада 2026, 17:45
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Фото: поліція Києва
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У Києві судитимуть адвоката, якого обвинувачують в організації незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон. За свої послуги чоловік вимагав 21 тисячу доларів і пропонував оплату виключно криптовалютою

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

За даними слідства, обвинувачений запропонував киянину призовного віку схему незаконного виїзду з України. Чоловіка мали забрати в Києві та доправити до одного з прикордонних міст. Там на нього повинні були чекати спільники, які мали супроводити його до Румунії або Угорщини.

Щоб уникнути зайвої уваги, фігурант радив потенційному клієнту не брати із собою особистих речей, обмежитися документами та грошима, а мобільний телефон на час поїздки вимкнути.

Вартість такої послуги становила 21 тисячу доларів. При цьому чоловік погоджувався приймати оплату лише в криптовалюті.

Протиправну діяльність викрили слідчі Святошинського управління поліції спільно з оперативниками Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду. Чоловікові інкримінують сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у квітні у Києві викрили схему легалізації іноземців, яку організував 33-річний чоловік. Учасники групи допомагали іноземцям в'їжджати в Україну та отримувати посвідки на проживання на основі фальшивих документів.

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