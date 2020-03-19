Київські пенсіонери штурмували банк, щоб оплатити комунальні послуги
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
Зазначається, що інцидент відбувся в одному з відділень банку на вулиці Вишгородській.
Незважаючи на постанову Уряду, згідно з якою за несвоєчасну сплату комунальних послуг у період карантину, пільги та субсидії збережуться, а пеню не нараховуватимуть, столичні пенсіонери намагаються оплатити всі послуги до 20 числа.
Вони нарікали, що їх змушують стояти на вулиці. В сюжеті йдеться, що люди похилого віку не можуть користуватися інтернетом і платити онлайн не вміють.
Пенсіонери зібрались у чергу під відділенням, лише деякі - у медичних масках. Через те, що працювала лише одна каса, і в приміщення їх пускали по двоє, пенсіонери натовпом спробували потрапити у відділення.
"Всім комуналку платити, а тут бачите, що коїться", - бідкалася пенсіонерка журналістам.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, раніше у Мілані затримали 53-річну українку, яка незаконно продавала медичні маски, попри заборону виходити на вулицю. Її оштрафувала італійська поліція.
Станом на 18 березня підтвердили ще 2 випадки коронавірусу - в Донецькій області і в Києві. Таким чином, в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання COVID-19.
- 17:10 19 березня У Черкасах людей, які хворіють, намагаються запроторити до поліції
- 17:06 19 березня Меру Івано-Франківська пояснили, чому працює "Епіцентр"
- 16:55 19 березня В Києві ще один випадок зараження коронавірусом - МОЗ
- 16:54 19 березня У Раді говорять, що компенсації люстрованим чиновникам "потягнуть" на мільярди гривень
- 16:53 19 березня В Луганській області СБУ знайшла схрон зі зброєю, викраденою у 2014 році з Криму
- 16:52 19 березня На Чернігівщині підозрюють нові випадки зараженням COVID-19
- 11:24 19 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 10:00 18 березня Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
- 15:46 16 березня Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
- 14:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
- 12:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус