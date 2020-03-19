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19 березня 2020, 15:06 14

Київські пенсіонери штурмували банк, щоб оплатити комунальні послуги

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19 березня 2020, 15:06 14
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У Києві обурені пенсіонери скаржилися на повільне обслуговування і намагались штурмувати відділення "Ощадбанку", щоб оплатити комунальні послуги
Фото: скріншот відео
У Києві обурені пенсіонери скаржилися на повільне обслуговування і намагались штурмувати відділення "Ощадбанку", щоб оплатити комунальні послуги

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент відбувся в одному з відділень банку на вулиці Вишгородській.

Незважаючи на постанову Уряду, згідно з якою за несвоєчасну сплату комунальних послуг у період карантину, пільги та субсидії збережуться, а пеню не нараховуватимуть, столичні пенсіонери намагаються оплатити всі послуги до 20 числа.

Вони нарікали, що їх змушують стояти на вулиці. В сюжеті йдеться, що люди похилого віку не можуть користуватися інтернетом і платити онлайн не вміють.

Пенсіонери зібрались у чергу під відділенням, лише деякі - у медичних масках. Через те, що працювала лише одна каса, і в приміщення їх пускали по двоє, пенсіонери натовпом спробували потрапити у відділення.

"Всім комуналку платити, а тут бачите, що коїться", - бідкалася пенсіонерка журналістам.

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Нагадаємо, раніше у Мілані затримали 53-річну українку, яка незаконно продавала медичні маски, попри заборону виходити на вулицю. Її оштрафувала італійська поліція.

Станом на 18 березня підтвердили ще 2 випадки коронавірусу - в Донецькій області і в Києві. Таким чином, в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання COVID-19.


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