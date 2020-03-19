В Житомирской области проверяют на коронавирус еще четырех человек
Об этом в ходе брифинга 19 марта рассказал начальник управления здравоохранения Николай Суслик, передает RegioNews.
"Мы проинформируем, какие заболевания у них обнаружены. По лабораторных тестах, которые были отобраны в Житомире и в Овруче, они запущены уже в работу и, я думаю, во второй половине дня будут результаты. Состояние больных и в Овруче, и в первой городской больнице удовлетворительное, - рассказал он.
Отмечается, что до завершения диагностирования они будут находиться в больницах.
Если заболевание не подтвердят, их переведут на домашнее амбулаторное лечение, или в инфекционное отделение по месту жительства.
Также как сообщал Житомирский областной лабораторный центр Минздрава Украины, по состоянию на 19 марта новых случаев заболевания в Житомирской области не выявлено.
Врачи работают в условиях повышенной готовности, созданы мобильные группы, происходит чередование специалистов в нерабочее время и в выходные дни.
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Напомним, в Центр общественного здоровья в течение 17 марта поступило 41 подозрение на COVID-19.
По состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.
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