В Житомирской области проверяют на коронавирус еще четырех человек

В Житомирской области четырех человек проверяют на наличие коронавирусной инфекции: двух в первой житомирской городской больнице и в больнице Овруча, и еще двоих человек, которые вернулись из Венгрии - в Андрушевской районной больнице

Фото: flickr

В Житомирской области четырех человек проверяют на наличие коронавирусной инфекции: двух в первой житомирской городской больнице и в больнице Овруча, и еще двоих человек, которые вернулись из Венгрии - в Андрушевской районной больнице

.