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19 марта 2020, 15:31 6

В Житомирской области проверяют на коронавирус еще четырех человек

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19 марта 2020, 15:31 6
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В Житомирской области четырех человек проверяют на наличие коронавирусной инфекции: двух в первой житомирской городской больнице и в больнице Овруча, и еще двоих человек, которые вернулись из Венгрии - в Андрушевской районной больнице
Фото: flickr
В Житомирской области четырех человек проверяют на наличие коронавирусной инфекции: двух в первой житомирской городской больнице и в больнице Овруча, и еще двоих человек, которые вернулись из Венгрии - в Андрушевской районной больнице

Об этом в ходе брифинга 19 марта рассказал начальник управления здравоохранения Николай Суслик, передает RegioNews.

"Мы проинформируем, какие заболевания у них обнаружены. По лабораторных тестах, которые были отобраны в Житомире и в Овруче, они запущены уже в работу и, я думаю, во второй половине дня будут результаты. Состояние больных и в Овруче, и в первой городской больнице удовлетворительное, - рассказал он.

Отмечается, что до завершения диагностирования они будут находиться в больницах.

Если заболевание не подтвердят, их переведут на домашнее амбулаторное лечение, или в инфекционное отделение по месту жительства.

Также как сообщал Житомирский областной лабораторный центр Минздрава Украины, по состоянию на 19 марта новых случаев заболевания в Житомирской области не выявлено.

Врачи работают в условиях повышенной готовности, созданы мобильные группы, происходит чередование специалистов в нерабочее время и в выходные дни.

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Напомним, в Центр общественного здоровья в течение 17 марта поступило 41 подозрение на COVID-19.

По состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.


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