Сутички у Петропавлівській Борщагівці: СБУ встановила понад 100 учасників

Фото: СБУ

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією встановила понад 100 осіб, які брали участь у сутичках у Петропавлівській Борщагівці Київської області. У тих, кого правоохоронці вважають причетними до організації заворушень, проводять обшуки

Про це на брифінгу для журналістів повідомив заступник голови СБУ Іван Рудницький, передає RegioNews .

За його словами, правоохоронці встановлюють роль кожного учасника інциденту та з’ясовують, на яких підставах ці люди перебували на місці події.

"Служба безпеки та Національна поліція провели комплексні заходи, щоб встановити, хто брав участь у вчорашньому інциденті, яку роль виконував і на яких підставах перебував. Наразі ідентифіковано понад 100 таких осіб. У тих, хто був залучений до організації заворушень, зараз проводяться обшуки. Вирішується питання про їхнє затримання і оголошення про підозру", — повідомив Іван Рудницький.

Він також заявив, що організатори заворушень намагалися допомогти військовозобов’язаному чоловіку, який перебував на об’єкті Національної гвардії, незаконно уникнути мобілізації. Для цього, за словами представника СБУ, вони вдалися до маніпуляцій, щоб викликати суспільний резонанс.

"Наразі всі їхні дії задокументовані та припинені. На сьогодні обстановка у місті Києві і області контрольована та спокійна. Додаткову інформацію буде повідомлено після завершення слідчих дій, обшуків та оголошених підозр", — зазначив заступник голови СБУ.

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський зі свого боку заявив, що правоохоронці фіксували маніпуляції навколо подій у Петропавлівській Борщагівці, зокрема щодо дій МВС, Національної поліції та Національної гвардії.

"Ми бачили розвиток негативних подій. Бачили і те, що відбувалося дуже багато маніпуляцій, які стосувалися Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції України й Національної гвардії України. Усі підрозділи, які працювали на місці події, діяли максимально зважено для того, щоб не допустити будь-яких жертв", — наголосив Іван Вигівський.

За фактом подій відкрили кримінальні провадження за кількома статтями Кримінального кодексу України:

Стаття 114-1 — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань.

Стаття 114-2 — несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення Сил оборони України.

Стаття 294 — масові заворушення.

Окреме кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень — розслідують слідчі Державного бюро розслідувань.

Наразі правоохоронні органи проводять слідчі дії для встановлення всіх обставин інциденту.

Як відомо, після сутичок у Петропавлівській Борщагівці на Київщині очільник ОП Кирило Буданов заявив про підготовку всіх рішень для "адекватної реакції та запобігання провокаціям".

Нагадаємо, скандал у Петропавлівській Борщагівці спалахнув 2 листопада після поширення в Telegram-каналах повідомлень про нібито катування та незаконне утримання близько 40 чоловіків у приватному будинку. Також стверджувалося, що один із них загинув, а до людей не допускають медиків.

Біля будинку зібрався натовп, частина людей називала себе родичами військовослужбовців. Почалися сутички: невідомі пошкодили ворота, вікна та паркан, застосовували димові шашки й сльозогінний газ. Поліція спростувала інформацію про загибель людини та незаконне утримання людей.

За словами командувача Національної гвардії Олександра Півненка, будинок у Петропавлівській Борщагівці є пунктом тимчасової дислокації підрозділу, куди доставляють мобілізованих через ТЦК.

Півненко також повідомив, що чотирьох чоловіків, які раніше самовільно залишили військову частину, виявили та затримали підрозділи Нацгвардії, після чого доправили до цього пункту. Наразі вони перебувають у медичному центрі НГУ.

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