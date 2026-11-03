За $17 тисяч обіцяли переправити військовозобов’язаного до Румунії: у Києві судитимуть жінку

Фото: Київська міська прокуратура

Прокурори Святошинської окружної прокуратури Києва скерували до суду обвинувальний акт щодо 28-річної жінки, яку підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаного чоловіка через державний кордон України

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, жінка шукала чоловіків, які хотіли виїхати за кордон, але не мали законних підстав для цього. Їм пропонували кілька варіантів незаконного виїзду.

Зокрема, за $37 тисяч обіцяли організувати фіктивне працевлаштування з подальшим оформленням відрядження за кордон. Інший варіант передбачав виготовлення підроблених медичних документів про встановлення групи інвалідності.

Також за $17 тисяч фігурантка пропонувала переправити чоловіка до Румунії поза пунктами пропуску.

Один із потенційних "клієнтів" погодився на останній варіант і передав жінці $1000 передоплати. Безпосередньо організувати переправлення мав її спільник.

За домовленістю, чоловіка планували доправити до Європи через територію Чернівецької області.

Наразі обвинувальний акт щодо 28-річної жінки передали до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, у квітні у Києві викрили схему легалізації іноземців, яку організував 33-річний чоловік. Учасники групи допомагали іноземцям в'їжджати в Україну та отримувати посвідки на проживання на основі фальшивих документів.