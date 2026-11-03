За $17 тисяч обіцяли переправити військовозобов’язаного до Румунії: у Києві судитимуть жінку
Прокурори Святошинської окружної прокуратури Києва скерували до суду обвинувальний акт щодо 28-річної жінки, яку підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаного чоловіка через державний кордон України
Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.
За даними слідства, жінка шукала чоловіків, які хотіли виїхати за кордон, але не мали законних підстав для цього. Їм пропонували кілька варіантів незаконного виїзду.
Зокрема, за $37 тисяч обіцяли організувати фіктивне працевлаштування з подальшим оформленням відрядження за кордон. Інший варіант передбачав виготовлення підроблених медичних документів про встановлення групи інвалідності.
Також за $17 тисяч фігурантка пропонувала переправити чоловіка до Румунії поза пунктами пропуску.
Один із потенційних "клієнтів" погодився на останній варіант і передав жінці $1000 передоплати. Безпосередньо організувати переправлення мав її спільник.
За домовленістю, чоловіка планували доправити до Європи через територію Чернівецької області.
Наразі обвинувальний акт щодо 28-річної жінки передали до суду для розгляду по суті.
Нагадаємо, у квітні у Києві викрили схему легалізації іноземців, яку організував 33-річний чоловік. Учасники групи допомагали іноземцям в'їжджати в Україну та отримувати посвідки на проживання на основі фальшивих документів.