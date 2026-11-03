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03 листопада 2026, 18:15

"Україна на межі зникнення", "моя нація деградує": Юлії Мендель оголосили підозру у держзраді

03 листопада 2026, 18:15
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора заочно повідомили про підозру колишній прессекретарці президента України Юлії Мендель. Їй інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану та виправдовування збройної агресії Росії проти України

Про це повідомили СБУ та Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, Мендель використовувала свою публічність і досвід роботи у сфері державних комунікацій для поширення інформаційних наративів, вигідних Росії. Слідчі вважають, що її публічні заяви та дописи в соціальних мережах були спрямовані на дискредитацію України на міжнародній арені та послаблення підтримки нашої держави.

Зокрема, до матеріалів справи долучили висловлювання колишньої прессекретарки в інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону. У ньому вона заявляла: "Я вірю, що Україна на межі зникнення" та "Бачите, моя нація деградує".

Також Мендель стверджувала, що в Україні нібито немає демократії та свободи слова, а країна "повна заборон". Ситуацію в державі вона порівнювала з Радянським Союзом.

Крім того, за даними слідства, на власній сторінці у Facebook вона поширювала твердження про нібито отримання вигоди від продовження війни, політичний патронат, пропаганду та переслідування інакодумців.

У прокуратурі зазначають, що ці та інші заяви активно використовували російські державні й провладні медіа у своїх пропагандистських матеріалах.

У межах розслідування провели судові експертизи. За їхніми висновками, у висловлюваннях Мендель виявили ознаки деструктивного інформаційно-психологічного впливу, спрямованого на завдання шкоди державній та інформаційній безпеці України.

За версією слідства, поширення таких повідомлень мало сформувати серед міжнародної аудиторії уявлення про Україну як державу, яка не заслуговує на подальшу підтримку, а всередині країни — посилити зневіру та деморалізувати суспільство.

Дії колишньої прессекретарки кваліфікували за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану), а також ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікація її учасників).

Оскільки Мендель перебуває за межами України, підозру їй оголосили заочно. Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Скандальні заяви Мендель про Зеленського

У травні 2026 року в інтерв'ю Такеру Карлсону Мендель заявила, що чула від людей, які нібито бачили Зеленського в клубах під час вживання наркотиків. За її словами, йшлося про кокаїн. Водночас Мендель підкреслила, що сама особисто цього не бачила.

Також вона розповіла, що під час роботи прессекретаркою Зеленський нібито міг заходити до ванної кімнати перед інтерв’ю, а повертався звідти "іншою людиною" – бадьорим та енергійним.

Читайте також: Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю

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