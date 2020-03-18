Коронавірус: в Україні перевіряють 41 людину

До Центру громадського здоров’я упродовж 17 березня надійшла 41 підозра на COVID-19

Фото: newws.cn

До Центру громадського здоров’я упродовж 17 березня надійшла 41 підозра на COVID-19

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram-бот МОЗ "Коронавірус_інфо".

Зокрема, підозри були зафіксовані в таких регіонах України: Вінницька область - 3, Дніпропетровська - 5, в Донецькій, Рівненській та Івано-Франківській - по 3, в Києві - 14, в Рівненській, Сумській і Тернопільській - по 2, в Миколаївській, Херсонській, Черкаській і Чернівецькій - по 1.

Як зазначається, дослідження проводились у вірусологічній референс-лабораторії Центру.

Всього з початку 2020 року надійшло 181 повідомлення про підозру на COVID-19.

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Нагадаємо, станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.