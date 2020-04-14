Буковель планує відновити роботу з 25 квітня

Карантин в Україні введений до 24 квітня. Наступного дня після його закінчення курорт планує розпочати прийом туристів

Фото: Буковель

Карантин в Україні введений до 24 квітня. Наступного дня після його закінчення курорт планує розпочати прийом туристів

Про це RegioNews повідомляє із посиланням на сторінку курорту у Facebook.

Із 25 березня Буковель запровадив карантин на своїй території, припинив прийом туристів і достроково закінчив зимовий сезон.

На сторінці курорту у Facebook з'явився допис, де Буковель засипає снігом. В титрах на відео йдеться про відновлення роботи з 25 квітня. Гостей запрошують забронювати проживання зі знижкою у 50% від повної вартості. Крім того, пропонують і путівки в літній дитячий табір "Артек-Буковель".

"На календарі 14 квітня, а в Буковелі знову сніжить. Схоже, цей сезон міг би стати рекордсменом за тривалістю. А ви як, друзі, катнули би ще цієї весни?", - йдеться в дописі.

#likebukovel Неймовірно, але факт! На календарі 14 квітня, а в Буковелі знову сніжить! Схоже, цей сезон міг би стати рекордсменом за тривалістю. А ви як, друзі, катнули би ще цієї весни? Розігруємо один одноденний скіпас! Щоб взяти участь у конкурсі та отримати можливість виграти приз, поширте цю публікацію на свою сторінку (репост має бути публічним), у розділі "відгуки" (review) напишіть відгук про курорт Буковель та в коментарях до цієї публікації розмістіть скріншот вашого відгуку з хештегом #likebukovel. А хто вже залишив свій відгук на сторінці Facebook, поставте оцінку в Google > bit.ly/google_bukovel, в коментарях до публікації залиште скріншот відгуку з хештегом #likebukovel і продовжуйте брати участь в конкурсах. Під призом мається на увазі одноденний скіпас, який можна буде використати у наступному зимовому сезоні 2020-2021. Приз є іменним. Він не передається іншим людям та не конвертується у грошовому еквіваленті. Розіграш відбудеться 14.04.2020 Опубліковано Буковель Bukovel Вівторок, 14 квітня 2020 р.

11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня.

1 квітня Кабмін ввів більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України, які почали діяти з 6 квітня.

За даними МВС, пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, через що карантин в країні може бути продовжений до 15 травня.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області 332 людей хворі на коронавірус. Зафіксовано 26 летальних випадків, лише за останню добу померли двоє людей.

14 квітня в Україні нараховується 3372 хворих коронавірусом, за минулу добу виявили 270 нових випадків захворювання COVID-19. Померли 98 осіб, 119 пацієнтів одужали.

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