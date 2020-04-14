Буковель планирует возобновить работу с 25 апреля

Карантин в Украине введен до 24 апреля. На следующий день после его окончания курорт планирует начать прием туристов

Фото: Буковель

Карантин в Украине введен до 24 апреля. На следующий день после его окончания курорт планирует начать прием туристов

Об этом RegioNews сообщает со ссылкой на страницу курорта в Facebook.

С 25 марта Буковель ввел карантин на своей территории, прекратил прием туристов и досрочно закончил зимний сезон.

На странице курорта в Facebook появилась заметка, где Буковель засыпает снегом. В титрах на видео речь идет о возобновлении работы с 25 апреля. Гостей приглашают забронировать проживание со скидкой в 50% от полной стоимости. Кроме того, предлагают и путевки в летний детский лагерь "Артек-Буковель".

"На календаре 14 апреля, а в Буковеле снова снежит. Похоже, этот сезон мог бы стать рекордсменом по продолжительности. А вы как, друзья, катнули бы еще этой весной?", - говорится в сообщении.

#likebukovel Невероятно, но факт! На календаре 14 апреля, а в Буковеле снова снежит! Похоже, этот сезон мог бы стать рекордсменом по продолжительности. А вы как, друзья, катнули бы еще этой весной? Разыгрываем один однодневный скипас! Чтобы принять участие в конкурсе и получить возможность выиграть приз, распространите эту публикацию на свою страницу (репост должен быть публичным), в разделе "отзывы" (review) напишите отзыв о курорт Буковель и в комментариях к этой публикации разместите скриншот вашего отзыва с хештегом #likebukovel. А кто уже оставил свой отзыв на странице Facebook, поставьте оценку в Google > bit.ly/google_bukovel, в комментариях к публикации оставьте скриншот отзыва с хештегом #likebukovel и продолжайте участвовать в конкурсах. Под призом подразумевается однодневный скипас, который можно будет использовать в следующем зимнем сезоне 2020-2021. Приз является именным. Он не передается другим людям и не конвертируется в денежном эквиваленте. Розыгрыш состоится 14.04.2020 Опубликовано Буковель Bukovel Вторник, 14 апреля 2020 г.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.

1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования по карантину до 24 апреля на всей территории Украины, которые начали действовать с 6 апреля.

По данным МВД, пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, так что карантин в стране может быть продлен до 15 мая.

Напомним, в Ивано-Франковской области 332 людей больные коронавирусом. Зафиксировано 26 летальных случаев, только за последние сутки умерли двое людей.

14 апреля в Украине начисляется 3372 больных коронавирусом, за минувшие сутки выявили 270 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 98 человек, 119 пациентов выздоровели.

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