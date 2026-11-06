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06 листопада 2026, 10:58

Кількість загиблих внаслідок авіаудару по Комишувасі зросла до 53

06 листопада 2026, 10:58
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Фото: ОВА
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На місці трагедії п'яту добу тривають пошуково-рятувальні роботи

Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.

Станом на 6 листопада відомо про 53 загиблих внаслідок російської атаки.

Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи на місці удару. Вони тривають уже п'яту добу.

Нагадаємо, 2 листопада російські війська скинули 9 авіабомб на підземну школу в Комишувасі, яка використовувалася як пункт незламності. Удар стався в момент, коли люди отримували гуманітарну допомогу. Раніше повідомлялося про 42 загиблих.

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