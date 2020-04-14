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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
14 квітня 2020, 12:46 9

Від 0 до -5: в Україні очікуються нічні приморозки

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14 квітня 2020, 12:46 9
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Погіршення погодних умов очікують у західних, північних, деяких центральних областях та у Києві
Фото: сторінка Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook
Погіршення погодних умов очікують у західних, північних, деяких центральних областях та у Києві

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За даними УкрГідрометцентру, вночі, 15 квітня, у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях на поверхні ґрунту та у повітрі сильні приморозки 0-5°.

Уночі, 16 квітня, у східних, 17 квітня у північних областях на поверхні ґрунту приморозки 0-3°.

У Київській області вночі, 15 квітня, на поверхні ґрунту та у повітрі сильні заморозки 0-5°, вночі 17 квітня по області на поверхні ґрунту приморозки 0-3°.

У м. Києві вночі, 15 квітня, на поверхні ґрунту та у повітрі сильні приморозки 0-2°.

14 квітня через снігопади на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

За повідомленням Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook станом на 10:00 14 квітня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Вітер східний 7 м/с. Температура повітря -2°С. Падає сніг. Видимість до 100 м.

Нагадаємо, попри дощ в Чорнобильській зоні продовжуються пожежі. Станом на ранок 14 квітня в Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС тривають пожежі на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовецького лісництв.

На Волині буревій поламав дерева та позривав дахи з будинків. Над Ковельським та Ратнівським районами Волинської області пронісся потужний буревій, який наробив лиха у постраждалих населених пунктах.


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