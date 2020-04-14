Від 0 до -5: в Україні очікуються нічні приморозки
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
За даними УкрГідрометцентру, вночі, 15 квітня, у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях на поверхні ґрунту та у повітрі сильні приморозки 0-5°.
Уночі, 16 квітня, у східних, 17 квітня у північних областях на поверхні ґрунту приморозки 0-3°.
У Київській області вночі, 15 квітня, на поверхні ґрунту та у повітрі сильні заморозки 0-5°, вночі 17 квітня по області на поверхні ґрунту приморозки 0-3°.
У м. Києві вночі, 15 квітня, на поверхні ґрунту та у повітрі сильні приморозки 0-2°.
14 квітня через снігопади на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
За повідомленням Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook станом на 10:00 14 квітня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Вітер східний 7 м/с. Температура повітря -2°С. Падає сніг. Видимість до 100 м.
Нагадаємо, попри дощ в Чорнобильській зоні продовжуються пожежі. Станом на ранок 14 квітня в Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС тривають пожежі на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовецького лісництв.
На Волині буревій поламав дерева та позривав дахи з будинків. Над Ковельським та Ратнівським районами Волинської області пронісся потужний буревій, який наробив лиха у постраждалих населених пунктах.
- 13:38 14 квітня Голова Нацполіції України торік заробив понад мільйон гривень
- 13:20 14 квітня Депутати виділили на боротьбу з COVID-19 мільярди гривень
- 12:59 14 квітня В Києві за добу виявили ще 56 хворих коронавірусом
- 12:46 14 квітня Вони все приховують: священнослужителі Московського патріархату заважають одеським медикам виявляти хворих COVID-19
- 12:46 14 квітня Від 0 до -5: в Україні очікуються нічні приморозки
- 12:36 14 квітня Усіх українців протестують на антитіла до коронавірусу
- 10:20 14 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:07 09 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 18:33 09 квітня ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
- 17:53 08 квітня Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ
- 11:49 07 квітня Чернівці, Харків і Одеса виявилися найкорумпованішими містами України
- 17:49 07 квітня Міністр Чернишов працює в інтересах забудовників Вавриша та Ісаєнко - ЗМІ