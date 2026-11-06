На Львівщині пасажирка потяга намагалася провезти 12 iPhone 18 на 1,6 млн гривень
На Львівщині митники виявили 16 незадекларованих смартфонів Apple iPhone 18 різних моделей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську митницю.
Під час перевірки пасажирського потяга Перемишль – Запоріжжя на митному посту "Мостиська-залізничний" працівники митниці спільно з прикордонниками виявили 12 смартфонів Apple iPhone 18.
Гаджети перевозила у ручній поклажі 29-річна жителька Вінницької області. Жінка не задекларувала їх та не повідомила про них під час митного контролю.
Ще чотири iPhone 18 Pro Max митники знайшли на пішому переході "Шегині – Медика". Ці смартфони також не були зазначені в декларації.
За обома фактами склали протоколи про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.
Нагадаємо, у вересні на Львівщині митники виявили у рейсовому автобусі партію техніки Apple. Орієнтовна вартість виявлених товарів становить 2,4 млн гривень.