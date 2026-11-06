Фото: Львівська митниця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

Під час перевірки пасажирського потяга Перемишль – Запоріжжя на митному посту "Мостиська-залізничний" працівники митниці спільно з прикордонниками виявили 12 смартфонів Apple iPhone 18.

Гаджети перевозила у ручній поклажі 29-річна жителька Вінницької області. Жінка не задекларувала їх та не повідомила про них під час митного контролю.

Ще чотири iPhone 18 Pro Max митники знайшли на пішому переході "Шегині – Медика". Ці смартфони також не були зазначені в декларації.

За обома фактами склали протоколи про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.

Нагадаємо, у вересні на Львівщині митники виявили у рейсовому автобусі партію техніки Apple. Орієнтовна вартість виявлених товарів становить 2,4 млн гривень.