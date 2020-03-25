Карантин: Буковель припиняє зимовий сезон

Із 25 березня Буковель запроваджує карантин на своїй території і припиняє прийом туристів

Фото: Буковель

Із 25 березня Буковель запроваджує карантин на своїй території і припиняє прийом туристів

ТК "Буковель" тимчасово зупиняє свою роботу, про це RegioNews повідомляє із посиланням на сторінку курорту у Facebook.

"Друзі, маємо для вас важливу інформацію. Починаючи з середи, 25.03.2020, ми зупиняємо роботу витягів та достроково закінчуємо зимовий сезон 2019-2020", - йдеться в дописі.

ТК "Буковель" долучається до жорсткого карантину, який розповсюджуватиметься на всі послуги на всій території комплексу і припиняє приймати туристів. Всі сервіси будуть закриті.

"Нам дуже сумно це констатувати. Погодні умови чудові, сезон катання міг тривати ще досить довго. Станом на зараз немає жодних юридичних причин для закриття, але в цій ситуації ми розуміємо, що кожен наступний день функціонування курорту — це гіпотетичний, додатковий ризик для життя та здоров'я наших гостей. А це те, чим ми не можемо і не будемо ризикувати", - вважає керівництво курорту.

Основною причиною такого рішення є відсутність достовірної інформації.

"На жаль, сьогодні є багато запитань, на які нам з вами влада не дає чіткої відповіді. Скільки саме людей в Україні інфіковані? Чи готові медичні установи прийняти їх та надати необхідну, кваліфіковану допомогу? Чи забезпечені лікарні всім необхідним? Скільки людей повернулось останніми днями в Україну з-за кордону, чи були вони всі здорові та належним чином перевірені?", - йдеться в поясненні.

ТК "Буковель" тимчасово зупиняє свою роботу ! Друзі, маємо для вас важливу інформацію! Починаючи з середи, 25.03.2020,... Опубліковано Буковель Bukovel Вівторок, 24 березня 2020 р.

Довідково: Буковель потрапив на баланс ПриватБанку після націоналізації банку, його задекларована вартість становила 12,6 млрд грн.

До комплексу входять готель "Зірка Буковелю”, готель Radisson blu, 16 підйомників на 62 траси, земельні ділянки.

ПриватБанку належить дві третини комплексу, одна третина припадає на ТОВ Скорзонера.

За даними аналітичної системи YouControl бенефіціарами Товариства з обмеженою відповідальністю "Скорзонера" є Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.

Нагадаємо, 20 березня Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Івано-Франківській області, на територія якої розміщений Буковель.

В Україні станом на ранок 25 березня зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом у 13 областях і Києві.

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