09:40  14 квітня
В Україні кількість хворих COVID-19 зросла до 3372
09:28  14 квітня
Попри дощ в Чорнобильській зоні продовжуються пожежі
12:32  13 квітня
У Києво-Печерській Лаврі виявили 90 випадків коронавірусу, її закривають на карантин
UA | RU
UA | RU
Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
14 квітня 2020, 13:20 1

Депутати виділили на боротьбу з COVID-19 мільярди гривень

Читайте также
на русском языке
14 квітня 2020, 13:20 1
Читайте также на русском языке
64,7 млрд грн виділили народні обранці на боротьбу з епідемією коронавірусу в Україні
Фото: МОЗ України
64,7 млрд грн виділили народні обранці на боротьбу з епідемією коронавірусу в Україні

Про це інформують RegioNews із посиланням на виступ міністра охорони здоров'я Максима Степанова на брифінгу 14 квітня.

Верховна Рада України внесла зміни до державного бюджету та створила Фонд боротьби з коронавірусом у розмірі 64,7 мільярди гривень. Кошти планують витратити на доплати медичним працівникам, які надають допомогу COVID-інфікованим українцям. Нагадаємо, що наприкінці березня Кабмін затвердив для медиків погодинну оплату, а парламент прийняв закон № 3275 про надбавки до зарплати в 300%. Також кошти витратять на придбання необхідного медобладнання.

Також депутати ВР внесли зміни до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб". Тепер місцева влада отримала право залучати за контрактом медичних працівників для боротьби з COVID-19.

Паралельно з цим МОЗ України залучає студентів-медиків для організаційно-технічної роботи у боротьбі з COVID-19. На сьогодні отримано 1100 анкет охочих допомогти.

Міністр охорони здоров'я також прокоментував ситуацію з карантином. Сказав, що обмеження послаблять при покращенні епідеміологічного стану в країні. Це питання докладно розглянуть після Великодніх свят.

Нагадаємо, що станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадків COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків. Якщо українці масово не дотримуватимуться самоізоляції на Великодні й травневі свята, то пік епідемії можна очікувати у першій половині травня.

Як писали RegioNews раніше, 13 квітня від коронавірусу COVID-19 помер монах з Почаївської лаври Тернопільської області, який більше тижня перебував в лікарні.


коронавірус МОЗ Україна
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Усіх українців протестують на антитіла до коронавірусу
14 квітня 2020, 12:36
В Україні майже 600 медиків захворіли коронавірусом
14 квітня 2020, 11:55
Для боротьби з COVID-19 підготували катер
14 квітня 2020, 11:46
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
14 квітня 2020, 10:20
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 13:07
ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
09 квітня 2020, 18:33
Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ
08 квітня 2020, 17:53
Чернівці, Харків і Одеса виявилися найкорумпованішими містами України
07 квітня 2020, 11:49
Міністр Чернишов працює в інтересах забудовників Вавриша та Ісаєнко - ЗМІ
07 квітня 2020, 17:49
Останні Популярні
Олександр Пермяков
Геннадій Москаль
Ганна Новосад
Всі блоги »
Як коронакриза змінила ринок нерухомості у Києві, Одесі, Львові та Харкові
14 квітня 2020, 12:00
Львів: чому Зеленський перший на виліт, а Вакарчуку варто приготуватися
13 квітня 2020, 14:00
Всі публікації »
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Всі відео »
Новинський Вадим
Куратор Херсонської області по боротьбі з COVID-19
Рінат Ахметов
Куратор по боротьбі з COVID-19 в Івано-Франківській, Львівській, Донецькій та Луганській областях
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »