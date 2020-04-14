Депутати виділили на боротьбу з COVID-19 мільярди гривень
Про це інформують RegioNews із посиланням на виступ міністра охорони здоров'я Максима Степанова на брифінгу 14 квітня.
Верховна Рада України внесла зміни до державного бюджету та створила Фонд боротьби з коронавірусом у розмірі 64,7 мільярди гривень. Кошти планують витратити на доплати медичним працівникам, які надають допомогу COVID-інфікованим українцям. Нагадаємо, що наприкінці березня Кабмін затвердив для медиків погодинну оплату, а парламент прийняв закон № 3275 про надбавки до зарплати в 300%. Також кошти витратять на придбання необхідного медобладнання.
Також депутати ВР внесли зміни до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб". Тепер місцева влада отримала право залучати за контрактом медичних працівників для боротьби з COVID-19.
Паралельно з цим МОЗ України залучає студентів-медиків для організаційно-технічної роботи у боротьбі з COVID-19. На сьогодні отримано 1100 анкет охочих допомогти.
Міністр охорони здоров'я також прокоментував ситуацію з карантином. Сказав, що обмеження послаблять при покращенні епідеміологічного стану в країні. Це питання докладно розглянуть після Великодніх свят.
Нагадаємо, що станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадків COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків. Якщо українці масово не дотримуватимуться самоізоляції на Великодні й травневі свята, то пік епідемії можна очікувати у першій половині травня.
Як писали RegioNews раніше, 13 квітня від коронавірусу COVID-19 помер монах з Почаївської лаври Тернопільської області, який більше тижня перебував в лікарні.
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