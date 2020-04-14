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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
14 квітня 2020, 13:05 7

У Київській області кількість хворих коронавірусом досягла 224 осіб

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14 квітня 2020, 13:05 7
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Згідно із інформацією Київського обласного лабораторного центру, станом на вівторок, 14 квітня у Київській області виявили 8 нових випадків захворювання коронавірусом
Фото: flickr
Згідно із інформацією Київського обласного лабораторного центру, станом на вівторок, 14 квітня у Київській області виявили 8 нових випадків захворювання коронавірусом

Про це у Facebook повідомила пресслужба КОДА, передає RegioNews.

Зазначається, що загалом на Київщині підтвердили вже 224 випадки інфікування.

Найбільше хворих в Обухівському районі, а саме 43 особи, і в Києво-Святошинському р-ні – 71 особа.

Зазначається, що на стаціонарному лікуванні в області перебувають 67 осіб, ще 157 хворих перебувають на самоізоляції під наглядом лікарів.

Загалом в області одужало 12 осіб, померло – 7. Крім того, коронавірусом захворіли 13 дітей.

Упродовж дії режиму карантину Київський обласний лабораторний центр перевірив 738 підозр на COVID-19. Встановлено медичне спостереження за 1946 контактними особами.

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10 квітня повідомлялось, що за весь час епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні захворювання діагностували у 334 медичних працівників.

Станом на 14 квітня в Україні нараховується 3372 хворих коронавірусом, за минулу добу виявили 270 нових випадків захворювання COVID-19.

14 квітня у столиці нараховується 551 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, упродовж доби виявили 56 нових випадків інфікування.


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