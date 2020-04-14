В Україні кількість хворих COVID-19 зросла до 3372

Станом на вівторок, 14 квітня в Україні нараховується 3372 хворих коронавірусом, за минулу добу виявили 270 нових випадків захворювання COVID-19

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Станом на вівторок, 14 квітня в Україні нараховується 3372 хворих коронавірусом, за минулу добу виявили 270 нових випадків захворювання COVID-19

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

Зазначається, що згідно із даними Центру громадського здоров'я, загалом від вірусу в Україні вже померли 98 осіб, 119 пацієнтів одужали.

Станом на ранок 14 квітня надійшло 838 повідомлень про підозру на COVID-19.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 200 випадків;

Волинська область — 80 випадків;

Дніпропетровська область — 71 випадок;

Донецька область — 12 випадків;

Житомирська область — 112 випадків;

Закарпатська область — 99 випадків;

Запорізька область — 89 випадків;

Івано-Франківська область — 332 випадки;

Кіровоградська область — 144 випадки;

м. Київ — 551 випадок;

Київська область — 224 випадки;

Львівська область — 136 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Миколаївська область — 5 випадків;

Одеська область — 69 випадків;

Полтавська область — 26 випадків;

Рівненська область — 134 випадки;

Сумська область — 74 випадки;

Тернопільська область — 280 випадків;

Харківська область — 14 випадків;

Херсонська область — 34 випадки;

Хмельницька область — 22 випадки;

Чернівецька область — 546 випадків;

Черкаська область — 105 випадків;

Чернігівська область — 10 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей відсутні.

Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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Нагадаємо, 13 квітня кількість хворих коронавірусом в Україні зросла до 3102, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.

У Києво-Печерській Лаврі виявили 90 випадків коронавірусу, згідно із рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, її закрили на карантин, а поліція буде контролювати дотримання цього рішення.