В Україні кількість хворих COVID-19 зросла до 3372
Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.
Зазначається, що згідно із даними Центру громадського здоров'я, загалом від вірусу в Україні вже померли 98 осіб, 119 пацієнтів одужали.
Станом на ранок 14 квітня надійшло 838 повідомлень про підозру на COVID-19.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 200 випадків;
Волинська область — 80 випадків;
Дніпропетровська область — 71 випадок;
Донецька область — 12 випадків;
Житомирська область — 112 випадків;
Закарпатська область — 99 випадків;
Запорізька область — 89 випадків;
Івано-Франківська область — 332 випадки;
Кіровоградська область — 144 випадки;
м. Київ — 551 випадок;
Київська область — 224 випадки;
Львівська область — 136 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Миколаївська область — 5 випадків;
Одеська область — 69 випадків;
Полтавська область — 26 випадків;
Рівненська область — 134 випадки;
Сумська область — 74 випадки;
Тернопільська область — 280 випадків;
Харківська область — 14 випадків;
Херсонська область — 34 випадки;
Хмельницька область — 22 випадки;
Чернівецька область — 546 випадків;
Черкаська область — 105 випадків;
Чернігівська область — 10 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей відсутні.
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, 13 квітня кількість хворих коронавірусом в Україні зросла до 3102, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.
У Києво-Печерській Лаврі виявили 90 випадків коронавірусу, згідно із рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, її закрили на карантин, а поліція буде контролювати дотримання цього рішення.
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